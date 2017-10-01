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Власти Крыма анонсировали визит делегации с Украины на полуостров
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    Власти Крыма анонсировали визит делегации с Украины на полуостров

    16:04  1 Октября 2017
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    Власти Крыма анонсировали визит делегации с Украины на полуостров

    Симферополь, 1 октябрь. Представители различных государств, в том числе и Украины, подтвердили участие в съезде украинского народа на территории Крыма. Об этом заявил вице-премьер республиканского правительства Георгий Мурадов.

    По его словам, приглашение поучаствовать в круглом столе получили несколько государств, включая Украину, а также народные республики Донбасса. Власти Крыма ждут и представителей украинской общины России, которую на полуострове уважают за активное участие «во всех сферах жизни Российской Федерации». Вице-премьер добавил, что участие в мероприятии уже подтвердили представители отдельных стран, среди которых есть Украина.

    Власти Крыма анонсировали визит делегации с Украины на полуостров

    «Мы будем делать все, чтобы не ставить их в ситуацию риска политического и физического, потому что люди в Киеве сидят мстительные. Уже тысячи людей за решеткой находятся, поэтому, конечно, мы будем их оберегать, но тем не менее они с нами, они будут участвовать»,  — цитирует его РИА Новости.

    Добавим, ранее министр курортов и туризма республик Вадим Волченко сообщил, что с начала года Крымский полуостров посетили более 4,5 млн туристов, почти половина из них побывала на Южном берегу Крыма

    Автор: Борис Любимов
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