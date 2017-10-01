Три украинца погибли при крушении самолета в ДРК — ВСУ

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Киев, 1 октября. В результате крушения грузового военного самолета в Демократической Республике Конго погибли три украинца. Такими данными в воскресенье поделились представители Вооруженных сил Украины.

Согласно предварительной информации, инцидент произошел в районе города Киншаса. Как отметили украинские силовики, погибшие граждане Украины не были военными.

«Трое украинцев погибли в столице Конго... Однако подробности не сообщили, поскольку погибшие не были военными», — передает телеканал «112 Украина».

Напомним, ранее стало известно о том, что около 10 человек погибли в результате крушения военного самолета в ДРК.