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Три украинца погибли при крушении самолета в ДРК — ВСУ
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    Три украинца погибли при крушении самолета в ДРК — ВСУ

    16:11  1 Октября 2017
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    Три украинца погибли при крушении самолета в ДРК — ВСУ

    Киев, 1 октября. В результате крушения грузового военного самолета в Демократической Республике Конго погибли три украинца. Такими данными в воскресенье поделились представители Вооруженных сил Украины.

    Согласно предварительной информации, инцидент произошел в районе города Киншаса. Как отметили украинские силовики, погибшие граждане Украины не были военными.

    «Трое украинцев погибли в столице Конго... Однако подробности не сообщили, поскольку погибшие не были военными», — передает телеканал «112 Украина».

    Напомним, ранее стало известно о том, что около 10 человек погибли в результате крушения военного самолета в ДРК.

    Автор: Алексей Громов
    #всу #дрк
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