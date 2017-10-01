Сирия — не вещь: Россия не «забирала» САР у США, а лишь показала, как нужно бороться с ИГИЛ

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Операции российских ВКС в Сирии накануне исполнилось уже два года, и это событие подняло в мировых СМИ новую волну публикаций, авторы которых в очередной раз сравнивали успехи США и РФ в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке. Примечательно, что многие западные эксперты были вынуждены признать превосходство российских сил и их значительно большую эффективность в противостоянии боевикам «Исламского государства»1, «Джебхат ан-Нусры»1 (группировки запрещены в РФ) и другим террористическим организациям. При этом некоторые источники использовали формулировки, согласно которым, Россия будто бы «отобрала» Сирию у Соединенных Штатов.

Полковник запаса, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин также отметил, что годовщина операции российских ВКС стала важным информационным рубежом в сирийском конфликте. Однако, подчеркнул он, заявления западных СМИ о превосходстве боевой авиации РФ в САР все же нельзя воспринимать без осторожности.

«Запад как бы признает главенствующую роль российских сил в борьбе с террористами в Сирии, однако тут кроется коварство: признав одно, они могут тут же дать новый информационный повод, призванный компенсировать предыдущее положительное сообщение. Цель этой связки состоит в том, чтобы все-таки взять верх и обеспечить себе возможность единолично формировать медиапространство».

Подобным инфоповодом, который, как, очевидно, предполагалось, должен был перекрыть успехи ВКС РФ в САР стали слухи о том, что Россия якобы рассчитывает создать новую военную базу в районе Дейр эз-Зора, где в настоящий момент активно развивается операция боевой авиации РФ и Сирийской арабской армии (САА) против ИГИЛ1. Тем не менее, важно отметить, что российская сторона в отличие от самих Соединенных Штатов не ставит своей целью укрепить позиции и обеспечить собственное влияние в ближневосточном регионе. Цель ВКС РФ — уничтожить террористические группировки и тем самым освободить от боевиков Сирию, а также снизить угрозу распространения ИГ1 и «Джебхат ан-Нусры» по другим странам мира, в том числе в самой России.

По мнению эксперта, с этой задачей наша авиация справляется отлично, в значительной мере превосходя проамериканскую коалицию по интенсивности и качеству работы. В отличие от СМИ, которые продолжают информационную войну, западные военные специалисты уже давно честно признали этот факт, подчеркнул он.

«И качество, и интенсивность, и мастерство летчиков — по всем показателям ВКС РФ превосходят силы Соединенных Штатов и их союзников. Причем западные эксперты не скрывали данной очевидности, они сразу же оценили мастерство и умение решать боевые задачи российской группировки в Сирии, однако такие оценки, конечно, мало поддерживались в средствах массовой информации».

Операция российской авиации в САР, безусловно, стала феноменом, отмечает Андрей Кошкин. Несмотря на все предостережения Запада, мы смогли показать всему миру примеры образцовых военных операций и переломить ситуацию, заставив «Исламское государство» сжиматься с каждым днем все больше и больше.

«И Европа, и США говорили, что мы увязнем в этом болоте, но мы не только не увязли за эти два года, но даже, в конечном счете, его осушили. Это самый настоящий феномен для мировой практики, образец того, как нужно решать вооруженные конфликты на Ближнем Востоке».

При этом решение, предложенное российской стороной, было комплексным, подчеркивает военный эксперт: в Сирии с целью победить терроризм и спасти арабскую республику от развала работали не только наша боевая авиация, но и наши дипломаты. Именно их деятельность обеспечила постепенный переход из русла вооруженного противостояния в стадию политического урегулирования ситуации.

«Россия не зацикливалась только лишь на физическом уничтожении боевиков: параллельно активизировался дипломатический корпус. Проходили ключевые мероприятия на уровне встреч политических руководителей, на уровне мировой площадки в лице ООН. Мы постоянно генерировали новые, прорывные идеи, которые провели к тому, что вооруженная стадия сирийского конфликта теперь постепенно идет на спад. Конечно, это, прежде всего, инициатива создания зон деэскалации и предложенный Россией Астанинский формат».

1 Организация запрещена на территории РФ.