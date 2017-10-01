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Сирия — не вещь: Россия не «забирала» САР у США, а лишь показала, как нужно бороться с ИГИЛ
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    Сирия — не вещь: Россия не «забирала» САР у США, а лишь показала, как нужно бороться с ИГИЛ

    16:09  1 Октября 2017
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    ВКС РФ

    Операции российских ВКС в Сирии накануне исполнилось уже два года, и это событие подняло в мировых СМИ новую волну публикаций, авторы которых в очередной раз сравнивали успехи США и РФ в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке. Примечательно, что многие западные эксперты были вынуждены признать превосходство российских сил и их значительно большую эффективность в противостоянии боевикам «Исламского государства»1, «Джебхат ан-Нусры»1 (группировки запрещены в РФ) и другим террористическим организациям. При этом некоторые источники использовали формулировки, согласно которым, Россия будто бы «отобрала» Сирию у Соединенных Штатов.

    Полковник запаса, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин также отметил, что годовщина операции российских ВКС стала важным информационным рубежом в сирийском конфликте. Однако, подчеркнул он, заявления западных СМИ о превосходстве боевой авиации РФ в САР все же нельзя воспринимать без осторожности.

    «Запад как бы признает главенствующую роль российских сил в борьбе с террористами в Сирии, однако тут кроется коварство: признав одно, они могут тут же дать новый информационный повод, призванный компенсировать предыдущее положительное сообщение. Цель этой связки состоит в том, чтобы все-таки взять верх и обеспечить себе возможность единолично формировать медиапространство».

    Армия Сирии в Дейр эз-Зоре

    Подобным инфоповодом, который, как, очевидно, предполагалось, должен был перекрыть успехи ВКС РФ в САР стали слухи о том, что Россия якобы рассчитывает создать новую военную базу в районе Дейр эз-Зора, где в настоящий момент активно развивается операция боевой авиации РФ и Сирийской арабской армии (САА) против ИГИЛ1. Тем не менее, важно отметить, что российская сторона в отличие от самих Соединенных Штатов не ставит своей целью укрепить позиции и обеспечить собственное влияние в ближневосточном регионе. Цель ВКС РФ — уничтожить террористические группировки и тем самым освободить от боевиков Сирию, а также снизить угрозу распространения ИГ1 и «Джебхат ан-Нусры» по другим странам мира, в том числе в самой России.

    По мнению эксперта, с этой задачей наша авиация справляется отлично, в значительной мере превосходя проамериканскую коалицию по интенсивности и качеству работы. В отличие от СМИ, которые продолжают информационную войну, западные военные специалисты уже давно честно признали этот факт, подчеркнул он.

    «И качество, и интенсивность, и мастерство летчиков — по всем показателям ВКС РФ превосходят силы Соединенных Штатов и их союзников. Причем западные эксперты не скрывали данной очевидности, они сразу же оценили мастерство и умение решать боевые задачи российской группировки в Сирии, однако такие оценки, конечно, мало поддерживались в средствах массовой информации».

    ВКС РФ

    Операция российской авиации в САР, безусловно, стала феноменом, отмечает Андрей Кошкин. Несмотря на все предостережения Запада, мы смогли показать всему миру примеры образцовых военных операций и переломить ситуацию, заставив «Исламское государство» сжиматься с каждым днем все больше и больше.

    «И Европа, и США говорили, что мы увязнем в этом болоте, но мы не только не увязли за эти два года, но даже, в конечном счете, его осушили. Это самый настоящий феномен для мировой практики, образец того, как нужно решать вооруженные конфликты на Ближнем Востоке».

    Карта военных действий в Сирии

    При этом решение, предложенное российской стороной, было комплексным, подчеркивает военный эксперт: в Сирии с целью победить терроризм и спасти арабскую республику от развала работали не только наша боевая авиация, но и наши дипломаты. Именно их деятельность обеспечила постепенный переход из русла вооруженного противостояния в стадию политического урегулирования ситуации.

    «Россия не зацикливалась только лишь на физическом уничтожении боевиков: параллельно активизировался дипломатический корпус. Проходили ключевые мероприятия на уровне встреч политических руководителей, на уровне мировой площадки в лице ООН. Мы постоянно генерировали новые, прорывные идеи, которые провели к тому, что вооруженная стадия сирийского конфликта теперь постепенно идет на спад. Конечно, это, прежде всего, инициатива создания зон деэскалации и предложенный Россией Астанинский формат».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Егор Баренцев
    #россия #сша #сирия #иг #оон #вкс рф #игил #саа #дейр эз-зор #джебхат ан-нусра #ближний восток #астана
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