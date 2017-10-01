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Букингемский дворец возмутили «плохие манеры» Терезы Мэй
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    Букингемский дворец возмутили «плохие манеры» Терезы Мэй

    15:56  1 Октября 2017
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    Букингемский дворец возмутили «плохие манеры» Терезы Мэй

    Лондон, 1 октября. Действия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, нарушившей  протокол формирования правительства меньшинства, возмутили Букингемский дворец. Таким образом, глава правительства Соединенного Королевства ввела в заблуждение королеву Елизавету II, пишет The Sunday Times.

    Напомним, после прошедших в июне парламентских выборов Консервативная партия Мэй утратила абсолютное большинство. При этом премьер-министр заверила Елизавету II, что ей удалось договориться о сотрудничестве с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии (DUP), получившей 10 мандатов.  Для этого ей потребовалась чуть больше двух недель.

    В результате Елизаветте пришлось перенести на два дня свою традиционную тронную речь. Кроме того, нарушен оказался и график проведения скачек в Аскоте, которые посещает королевская семья.

    Автор: Алексей Громов
    #великобритания #королева #мэй #букингемскийдворец
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