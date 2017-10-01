Режим ЧС объявлен в Якутии после аварии на ГРЭС

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Якутск, 1 октября. Глава МЧС России Владимир Пучков ввел режим чрезвычайной ситуации в Якутии из-за отключения электроэнергии, отопления и воды в результате аварии на Якутской ГРЭС. Аварийно-восстановительные работы на объекте продолжаются.

«Я ввожу режим ЧС на территории Республики Саха (Якутия). Вызывайте всех руководителей — и в городе Якутске, и во всех районах, где было отключение энергетики», — сказал он.

Глава ведомства подчеркнул, что оперативные группы должны работать на каждом объекте и обеспечить поэтапное подключение электроэнергии на всех социально-значимых объектах. Также Пучков поручил восстановить к 2 октября работу всех систем жизнеобеспечения.

«Нельзя допустить размораживания систем отопления», — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что «технологический хлопок» в трансформаторной подстанции на ГРЭС в Якутске привел к возгоранию масла и пожару на электростанции. Возгорание было полностью ликвидировано.