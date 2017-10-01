Донбасс: два человека пострадали при обстрелах со стороны ВСУ
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Донецк, 1 октября. Два человека пострадали в ходе обстрелов территории ДНР со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в воскресенье заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Согласно предварительным данным, речи идет об одном военнослужащем и одном мирном жителе, который проживал в западной части Донецка.
«При защите республики ранение получил один военнослужащий», — подчеркнул Басурин.
Напомним, ранее стало известно о том, что украинские силовики 36 раз обстреляли населенные пункты ДНР.