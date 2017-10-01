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Более 300 человек пострадали при столкновениях с полицией в Каталонии
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    Более 300 человек пострадали при столкновениях с полицией в Каталонии

    15:41  1 Октября 2017  /обновлено: 16:18  01 Октября 2017
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    Более 300 человек пострадали при столкновениях с полицией в Каталонии

    Барселона, 1 октября. У властей Каталонии есть сведения о 337 людях, пострадавших при столкновениях с полицией во время проведения референдума о независимости автономного сообщества.

    «Ранения и травмы получили 337 человек, один находится в тяжелом состоянии», — заявил официальный представитель женералитета Жорди Турул.

    Он призвал людей обращаться в больницы и каталонские правоохранительные органы.

    Более 300 человек пострадали при столкновениях с полицией в Каталонии

    В Барселоне в 10.00 по московскому времени стартовал референдум по административному отделению автономного сообщества Каталония от Испании. Председатель испанского правительства Энрик Мелло уже назвал голосование фарсом, а местная полиция начала изымать урны для голосования. В результате последовавших столкновений со сторонниками референдума пострадали по меньшей мере 11 правоохранителей, сообщили в МВД Испании.

    Автор: Борис Любимов
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