Более 300 человек пострадали при столкновениях с полицией в Каталонии

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Барселона, 1 октября. У властей Каталонии есть сведения о 337 людях, пострадавших при столкновениях с полицией во время проведения референдума о независимости автономного сообщества.

«Ранения и травмы получили 337 человек, один находится в тяжелом состоянии», — заявил официальный представитель женералитета Жорди Турул.

Он призвал людей обращаться в больницы и каталонские правоохранительные органы.

В Барселоне в 10.00 по московскому времени стартовал референдум по административному отделению автономного сообщества Каталония от Испании. Председатель испанского правительства Энрик Мелло уже назвал голосование фарсом, а местная полиция начала изымать урны для голосования. В результате последовавших столкновений со сторонниками референдума пострадали по меньшей мере 11 правоохранителей, сообщили в МВД Испании.