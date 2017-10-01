Хама: боевики «Джебхат ан-Нусры» планировали устроить мятеж в провинции

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Хама, 1 октября. Лидеры группировки «Джебхат ан-Нусра»1 пытались устроить мятеж при помощи «спящих» ячеек.

Местные источники в Сирии сообщили, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) направили в административный центр провинции Хама крупную партию оружия и боеприпасов, которые предназначались для «спящих» ячеек группировки.

Источник сообщает, что поставка была замаскирована крайне искусно, однако силам безопасности все же удалось ее обнаружить. Боевики планировали начать нападение на Хаму с серии терактов в городе, однако правительственным войскам удалось обнаружить груз и сорвать акцию исламистов.

Ранее сообщалось, что Сирийская арабская армия завершает военную операцию по уничтожению террористов в Акербатском «котле».

1 Организация запрещена на территории РФ.