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Хама: боевики «Джебхат ан-Нусры» планировали устроить мятеж в провинции
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    Хама: боевики «Джебхат ан-Нусры» планировали устроить мятеж в провинции

    15:43  1 Октября 2017
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    Хама: боевики «Джебхат ан-Нусры» планировали устроить мятеж в провинции

    Хама, 1 октября. Лидеры группировки «Джебхат ан-Нусра»1 пытались устроить мятеж при помощи «спящих» ячеек.

    Местные источники в Сирии сообщили, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) направили в административный центр провинции Хама крупную партию оружия и боеприпасов, которые предназначались для «спящих» ячеек группировки.

    Источник сообщает, что поставка была замаскирована крайне искусно, однако силам безопасности все же удалось ее обнаружить. Боевики планировали начать нападение на Хаму с серии терактов в городе, однако правительственным войскам удалось обнаружить груз и сорвать акцию исламистов.

    Ранее сообщалось, что Сирийская арабская армия завершает военную операцию по уничтожению террористов в Акербатском «котле».

    Хама: боевики «Джебхат ан-Нусры» планировали устроить мятеж в провинции

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #хама #джебхат ан-нусра #акербат
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