История берет за душу: россияне поделились впечатлениями о фильме «Крым»

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В российском прокате 28 сентября стартовал фильм режиссера Алексея Пиманова «Крым». За два дня проката картина уже сумела собрать 55 миллионов рублей.

Премьера картины состоялась в Севастополе и вызвала там настоящий фурор. Жители полуострова встретили фильм очень тепло и душевно, а после завершения просмотра, во время титров, в едином порыве поднялись со своих мест чтобы поблагодарить Алексея Пиманова искренними овациями.

После просмотра, министр культуры Крыма Арина Новосельская заявила, что осталась довольна работой творческой группы.

«Мне безумно приятно, что самый первый в стране премьерный показ состоялся в Симферополе. Творческому коллективу, работавшему над созданием «Крыма», удалось блестяще передать в художественном выражения события весны 2014 года», — заявила министр культуры.

Для Арины Новосельской, как и для большинства жителей полуострова, фильм является не очередным проходным блокбастером, а частью реальности, в которой они когда-то участвовали. В целом, крымчане очень положительно оценивают проделанную работу. Так, на сайте Otzovik пользователь с ником Tubdra1979 написала, что во время просмотра нельзя было не отметить, что «история берет за душу».

«Я из Крыма, из Симферополя. Час назад приехала из кинотеатра, кстати им. Шевченко. Те, кто не пережил этот период и не знает, как было тяжело, что витало тогда в воздухе, — не понять. Крымчане половину фильма сидят в напряжении жутком, так как вспоминается все опять. И половину фильма слезы тихо текут. Два дня идет фильм, у нас с утра по пол-зала, днем, вечером почти не купить билеты в нескольких кинотеатрах, хороший фильм, берет сильно за душу. Хватит писать про пропаганду, это фильм — реальность, вам, кто не столкнулся с этим не понять, а для нас - реальность и мы как будто бы вернулись в 2014 год», — пишет пользователь Tubdra1979 на сайте Otzovik.

«Фильм для тех, кому не безразлична данная тема. Я — крымчанка и являюсь свидетелем этих событий. Фильм не шедевр, но тронул, и самое главное, что все правда. Операторская работа класс!!!!», — пишет другой житель полуострова Алла.

Примечательна здесь и реакция на картину бывшей жительницы Украины Анны, которая в настоящее время живет в Санкт-Петербурге. Девушка сходила в кинотеатр и составила свое мнение о фильме.

«Ну… Конечно, очень много было правды. Особенно, ситуация с автобусом, которая была там показана, когда люди ехали в Крым из Украины. Были даже наподобие таких ситуаций у нас. Мы когда пересекали границу, были и взорванные машины, и все, что угодно.[…] Было два эпизода, в которые очень сильно захотелось плакать, это было реалистично и правдиво, это сцена на Майдане, и сцена с нападением на автобус», — утверждает Анна.

Положительные впечатления от фильма остались и у генерального директора газеты «Санкт-Петербургские ведомости», который отметил, что фильм получился действительно «искренним и хорошим».

«Искренний, хороший фильм. Положительный, патриотичный и при этом динамичный и захватывающий. Такого кино должно быть больше. Актеры и режиссерская работа на высоком уровне. Буду рекомендовать его к просмотру», — подчеркнул Борис Грумбков.

Но не только маститые журналисты и жители самого полуострова остались довольны картиной. Так, многие пользователи российских социальных сетей и онлайн-кинотеатров пишут, что после просмотра «Крыма» у них «остался приятный осадок от правды, которую удалось показать режиссеру».

«Обычно не пишу отзывы, но тут прямо эмоции зашкаливают. Фильм до слез и до дрожи. И саундтрек идеально подходит, и сюжет интересный и не банальный, как могло бы показаться. Актеры справились с ролями. Им веришь от и до. И сама история получилась очень трогательной и настоящей», — пишет пользователь ivi.ru с ником Алисочка.

«Потрясающий фильм! Некоторые сцены очень берут за душу. Смотрел со слезами на глазах, очень патриотичный, красивый фильм. После некоторых моментов приходит понимание, что и среди украинских военных есть нормальные люди (сцена когда пилот украинской «сушки» не выполнил преступный приказ по уничтожению российского Ил-76.) Ну и, конечно, история любви двух героев тоже красивая. Особенно интересно было видеть в фильме кадры, где изображены места, в которых я сам много раз бывал! В общем СПАСИБО ЗА ФИЛЬМ!» — вторит ей пользователь Артем.

Пользователи известного по всей России портала «КиноПоиск» также остались довольны картиной. Москвич с ником Akakiy Golopuzikov для себя отметил «динамичность и моторику фильма «Крым».

«Один врач говорил, что если у человека желудок с хорошей моторикой, то он гвозди может переваривать. Желудочных проблем у фильма «Крым» нет. Пиманов использует в развороте событий прием Тарантино, когда вроде бы спокойное повествование сменяется кровопролитной зубодробиловкой. […] Мне нравится, что на главные роли выбрали малоизвестных актёров. Потому что от фильма «Крым» сразу повеяло свежестью. А кого ещё брать на такие роли? Опять Ходченкову и, скажем, Петренко? Эх нет ребята, тут нужна «свежая кровь», — пишет в своей рецензии Golopuzikov.

К слову, в день премьеры картины, на странице «Крыма» в «КиноПоиске» рейтинг ожидания составлял около 70%. Именно в этот день пользователи пожаловались администрации ресурса на взлом аккаунтов, с которых были отданы голоса к рейтингу ожидания фильма. Чуть позже стало известно, что взлом аккаунтов тысяч клиентов известного ресурса был делом рук пользователей с украинскими IP. Тем не менее, это не помешало картине хорошо стартовать и приобрести своих поклонников.