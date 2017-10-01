Нацполиция Франции подтвердила ликвидацию напавшего на прохожих в Марселе

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Париж, 1 октября. Национальная полиция Франции подтвердила сообщения о нападении вооруженного ножом мужчины на прохожих на вокзале Сен-Шарль в Марселе. В настоящее время он ликвидирован, подчеркнули представители ведомства в сообщении в официальном Twitter.

Как уточняется в микроблоге, преступник был застрелен в ходе спецоперации. ЧП не отразилось на работе вокзала. «Железнодорожное сообщение на вокзале нарушено», — добавили представители полиции.

Местный телеканал BFM TV со ссылкой на собственные источники уточняет, что в результате нападения погиб один человек. Ранее сообщалось о двух жертвах злоумышленника. По данным канала, мужчина атаковал прохожих с криками «Аллах Акбар».