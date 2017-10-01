Дейр эз-Зор: верховный муфтий ИГ сбежал из провинции

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Дейр эз-Зор, 1 октября. Религиозный лидер «Исламского государства»1 сбежал из провинции после серии атак САА при поддержке ВКС РФ.

Местные источники в сирийской провинции Дейр эз-Зор сообщили, что верховный муфтий террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) покинул своих единомышленников и скрылся в неизвестном направлении со своим близким другом на автомобиле.

Салех аль-Салех, известный под именем Абу Юсеф Араки, взял с собой только самое необходимое, отмечает источник. Множество ценных вещей были оставлены дома. После побега джихадисты задержали двух боевиков, дежуривших на КПП, которые пропустили муфтия. Скорее всего, они будут расстреляны по законам шариатского суда.

1 Организация запрещена на территории РФ.