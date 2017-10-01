Более 10 правоохранителей пострадали в ходе столкновений со сторонниками референдума в Каталонии

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Барселона, 1 октября. В ходе столкновений со сторонниками референдума о независимости Каталонии пострадали 11 сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили в воскресенье представители министерства внутренних дел Испании.

Согласно предварительным данным, митингующие также начали бросать различные предметы в сторону полицейских в Барселоне.

«Девять агентов полиции и двое сотрудников Гражданской гвардии Испании получили ранения в результате исполнения судебного решения», — указано в официальном заявлении ведомства.

Por ahora y en total, 9 agentes de @policia y 2 de @guardiacivil han resultado heridos cuando cumplían las órdenes de la juez#EstamosporTI — Ministerio Interior (@interiorgob) October 1, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что бойцы Гражданской гвардии Испании выломали дверь на одном из избирательных участков