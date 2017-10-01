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Более 10 правоохранителей пострадали в ходе столкновений со сторонниками референдума в Каталонии
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    Более 10 правоохранителей пострадали в ходе столкновений со сторонниками референдума в Каталонии

    15:30  1 Октября 2017
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    Более 10 правоохранителей пострадали в ходе столкновений со сторонниками референдума в Каталонии

    Барселона, 1 октября. В ходе столкновений со сторонниками референдума о независимости Каталонии пострадали 11 сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили в воскресенье представители министерства внутренних дел Испании.

    Согласно предварительным данным, митингующие также начали бросать различные предметы в сторону полицейских в Барселоне.

    «Девять агентов полиции и двое сотрудников Гражданской гвардии Испании получили ранения в результате исполнения судебного решения», — указано в официальном заявлении ведомства.

    Напомним, ранее стало известно о том, что бойцы Гражданской гвардии Испании выломали дверь на одном из избирательных участков

    Автор: Алексей Громов
    #каталония
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