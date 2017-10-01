Украинка о фильме «Крым»:  Просто безумно правдоподобно

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Санкт-Петербург, 1 октября. Молодая украинка, приехавшая учиться в Петербург, посмотрела вышедший в прокат фильм «Крым», поразившись реалистичности, которой добились авторы ленты. Без слез, по ее словам, невозможно смотреть сцены на Майдане и эпизод с нападением на автобус, ехавший в Крым из Украины.

Рассказала девушка и о собственной дороге в Петербург в минувшем июле. Она ехала в автобусе по трассе через Киев, где были установлены самодельные блокпосты. На одном из них в салон зашел мужчина с автоматом. Воскликнув «Слава Украине», он ждал реакции людей.

«Мы все притихли, потому что в автобусе было всего трое мужчин, у них были российские паспорта, а все остальные женщины и даже с детьми были. И мы все как-то тихо ему ответили «Слава Украине». Он спросил, почему так неуверенно, посмеялся», — вспоминает она в интервью RuOpen. Кроме того, девушка рассказала и об историях, которыми поделились ее попутчики. Они рассказали ей о том, как на таком самодельном блокпосту остановили маршрутку, в которой были люди, «кидали в нее бутылку с зажигательной смесью, и закрывали ее». Причем это произошло всего за месяц до ее приезда.

Возвращаясь к фильму, девушка отметила, что события на Майдане были показаны «просто безумно правдоподобно». Однако ей не понравилась эротическая сцена в фильме. «Сложилось ощущение, что это два разных фильма – история с Крымом и история с этой парой», — пояснила она.