Полиция считает терактами нападения на полицейского и прохожих в канадском Эдмонтоне

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Торонто, 1 октября. Нападения в канадском городе Эдмонтон, в результате которых ранения получили пять человек, рассматриваются полицией как теракты. Начато антитеррористическое расследование.

Как сообщил глава полиции Эдмонтона Род Нект, полиция полагает связанными инциденты, в ходе которых ножевое ранение получил полицейский, в машину которого врезался предполагаемый террорист, и четверо прохожих — наезд на них преступник совершил, пытаясь сбежать от полиции. В машине подозреваемого был найден флаг, используемый террористами из запрещенной в России группировки «Исламское государство»1.

#BREAKING: Edmonton, Canada: Police vehicle was hit, Driver then stabbed a police officer and fled; reports ISIS flags found in the car pic.twitter.com/62C4YSR93s — Amichai Stein (@AmichaiStein1) October 1, 2017

«На данный момент мы полагаем, что эти два инцидента связаны, — объявил начальник полиции на пресс-конференции, организованной телеканалом CTV News. — На основании улик и действий подозреваемого сегодня было принято решение расследовать эти инциденты как акты терроризма».

terror attack at Edmonton Canada - car with isis flag plows into pedestrians, police officer stabbed pic.twitter.com/JSAHXf3vEA — iixxii (@iixxii) October 1, 2017

Подозреваемый в терроризме был задержан полицией, его личность не раскрывается.

1 Организация запрещена на территории РФ.