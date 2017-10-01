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Весь мир
Полиция считает терактами нападения на полицейского и прохожих в канадском Эдмонтоне
Весь мир
Полиция считает терактами нападения на полицейского и прохожих в канадском Эдмонтоне
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    Полиция считает терактами нападения на полицейского и прохожих в канадском Эдмонтоне

    14:59  1 Октября 2017
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    Полиция считает терактами нападения на полицейского и прохожих в канадском Эдмонтоне

    Торонто, 1 октября. Нападения в канадском городе Эдмонтон, в результате которых ранения получили пять человек, рассматриваются полицией как теракты. Начато антитеррористическое расследование.

    Как сообщил глава полиции Эдмонтона Род Нект, полиция полагает связанными инциденты, в ходе которых ножевое ранение получил полицейский, в машину которого врезался предполагаемый террорист, и четверо прохожих — наезд на них преступник совершил, пытаясь сбежать от полиции. В машине подозреваемого был найден флаг, используемый террористами из запрещенной в России группировки «Исламское государство»1.

    «На данный момент мы полагаем, что эти два инцидента связаны, — объявил начальник полиции на пресс-конференции, организованной телеканалом CTV News. — На основании улик и действий подозреваемого сегодня было принято решение расследовать эти инциденты как акты терроризма».

    Подозреваемый в терроризме был задержан полицией, его личность не раскрывается.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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