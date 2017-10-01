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Собчак призвала Навального прекратить протесты: Ты посылаешь людей в огонь
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    Собчак призвала Навального прекратить протесты: Ты посылаешь людей в огонь

    16:04  1 Октября 2017
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    Собчак призвала Навального прекратить протесты: Ты посылаешь людей в огонь

    Москва, 1 октября. Телеведущая Ксения Собчак обратилась к блогеру Алексею Навальному после его попыток проводить несанкционированные митинги в России.

    По мнению журналистки, Навальный подставляет россиян. «Ты фактически посылаешь людей в огонь», – пишет она на своей странице в Instagram. Она особо подчеркнула, что ни сам блогер, ни его соратники не будут  спасать никого из участников организованных ими запрещенных акций. 

    Напомнила Собчак о двух митингах блогера в Оренбурге и Нижнем Новгороде. Оба собрали менее тысячи человек.

    При этом телеведущая отметила, что сторонник Навального Леонид Волков, отпущенный после задержания в Нижнем, сразу улетел в Москву, а не присоединился к тем, кого призывал выйти протестовать, хотя «акция была в самом разгаре». «Зачем ты все это делаешь? В чем твоя цель?», — недоумевает она.

     

    Автор: Алексей Громов
    #россия #навальный #собчак #протесты #акции #критика #митинги
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