Собчак призвала Навального прекратить протесты: Ты посылаешь людей в огонь

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Москва, 1 октября. Телеведущая Ксения Собчак обратилась к блогеру Алексею Навальному после его попыток проводить несанкционированные митинги в России.

По мнению журналистки, Навальный подставляет россиян. «Ты фактически посылаешь людей в огонь», – пишет она на своей странице в Instagram. Она особо подчеркнула, что ни сам блогер, ни его соратники не будут спасать никого из участников организованных ими запрещенных акций.

Напомнила Собчак о двух митингах блогера в Оренбурге и Нижнем Новгороде. Оба собрали менее тысячи человек.

При этом телеведущая отметила, что сторонник Навального Леонид Волков, отпущенный после задержания в Нижнем, сразу улетел в Москву, а не присоединился к тем, кого призывал выйти протестовать, хотя «акция была в самом разгаре». «Зачем ты все это делаешь? В чем твоя цель?», — недоумевает она.