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Развелось много шарлатанов: психотерапевт об обысках ФСБ в тренинговой организации «Зеора»
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    Развелось много шарлатанов: психотерапевт об обысках ФСБ в тренинговой организации «Зеора»

    14:35  1 Октября 2017
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    Развелось много шарлатанов: психотерапевт об обысках ФСБ в тренинговой организации «Зеора»

    В Санкт-Петербурге следователи и сотрудники Федеральной службы безопасности проводят обыски в помещениях тренинговой организации «Зеора», руководителей которой подозревают в использовании методик, могущих нанести вред психическому здоровью клиентов. В этом отношении необходимо регулирование, потому что развелось много шарлатанов, сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей врач-психотерапевт, профессор, кандидат медицинских наук Московского института психоанализа Александр Полеев.

    Как сообщил источник в правоохранительных органах, запрещенные техники применялись во время проведения тренингов личностного роста. Причем после таких мероприятий поступало очень много жалоб от клиентов.

    «Да, вы правы! Тренер Иванов (фамилия изменена — прим. ред.) — эгоистичное животное, которому за хамство и унижение вашей личности вы заплатите деньги! Будьте более реалистичными и выбирайте достойных, а не быдло», — комментирует одного из «психологов» «Зеоры» пользователь Алексей Р.

    Развелось много шарлатанов: психотерапевт об обысках ФСБ в тренинговой организации «Зеора»

    Обыски проводятся как в квартирах организаторов тренингов, так и в помещении бизнес-центра «Пироговская 17», которое организация арендовала для проведения занятий.

    «В целом, тренинги — очень полезная вещь, которыми пользуются уже лет 40. Но поскольку у нас в стране нет единого стандарта психологического образования, а есть годичные курсы «Психологического консультирования», которые дают те же права, что и психологам с пятилетним образованием, у нас развелось много «психологов» с недостаточной квалификацией. Более того, появилось очень много шарлатанов, которые в погоне за прибылью, занимаются деструктивной деятельностью. Причем порой они и сами не осознают что делают. Поэтому нам необходимо регулирование таких вопросов», — поясняет ситуацию Полеев.

    Собеседник ФАН подчеркнул, что незнание стандартов и простейших методик приводит к тому, что такие тренинги могут действительно нанести непоправимый вред психологическому здоровью россиян.

    Санкт-Петербург

    К слову, в пресс-службе управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области корреспонденту ФАН подтвердили участие сотрудников силовых ведомства в проводимых мероприятиях, однако от подробных комментариев отказались. Напомним, организация «Международное содружество креативного коучинга «Зеора» работает в Санкт-Петербурге на протяжении последних 10 лет.

    Автор: Сергей Гагарин
    #россия #санкт-петербург #здоровье #вред #психология #зеора #тренинг
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