Нас выживают из страны: Симоньян допустила уход RT с рынка США

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Вашингтон, 1 октября. Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что при худшем развитии событий, связанных с давлением Вашингтона, вещание телеканала в США будет приостановлено.

«Что они предпринимают по отношению к нам — фактически они нас выживают из страны, они нас ставят сейчас в такие условия, в которых мы работать не сможем. Вот она, хваленая свобода слова», — сказала она в эфире программы «Итоги недели» на НТВ.

По мнению Симоньян, власти США требуют зарегистрировать RT в качестве иностранного агента из-за транслируемой каналом другой точки зрения, которая якобы повлияла на президентские выборы в Америке.

«При худшем развитии событий мы покидаем территорию США, мы больше там не вещаем. При худшем развитии событий Россия отвечает тем же по отношению к американским СМИ, чего мне бы не хотелось, потому что я журналист, и свобода слова <...> это святое», — добавила главный редактор.

Напомним, США потребовали от компании, предоставляющей услуги для RT America, зарегистрироваться в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов (FARA). Кроме того, власти настаивают на том, чтобы ФБР проверило Sputnik News на предмет нарушений соответствующего закона.