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Ирак: погиб снайпер, уничтоживший более 300 боевиков ИГ
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    Ирак: погиб снайпер, уничтоживший более 300 боевиков ИГ

    14:34  1 Октября 2017
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    Ирак: погиб снайпер, уничтоживший более 300 боевиков ИГ

    Багдад, 1 октября. Лучший снайпер шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» получил смертельное ранение в столкновении с боевиками «Исламского государства»1.

    Формирование «Хашд аш-Шааби» сообщает, что один из лучших снайперов отряда по имени Абу Тахсин ас-Салихи получил смертельное ранение в столкновении с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в иракской Хавидже.

    Он участвовал во всех вооруженных конфликтах на территории Ирака, начиная с 1973 года. За время своей службы, отмечает источник, Абу Тахсин ас-Салихи уничтожил 321 террориста. На похороны снайпера собрались лидеры шиитского формирования «Хашд аш-Шааби», а также духовные лидеры провинции, сообщает местный источник в иракском городе Хавиджа.

    Ранее отмечалось, что премьер-министр Ирака аль-Абади объявил о начале второго этапа операции  против «Исламского государства»в населенном пункте Хавиджа.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #иг #ирак #снайпер #шиит
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