Советник главы МВД Украины обвинил РФ в финансировании референдума в Каталонии

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Киев, 1 октября. За организацией референдума о независимости Каталонии якобы стоит российская сторона. Так считает советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

По словам украинского политика, Москва «заинтересована» в ослаблении Европы.

«Безусловно, тут никаких сомнений. Я уверен, что во всех этих процессах Россия играет не последнюю роль, в том числе финансирует. Потому что на сегодняшний день Россия заинтересована в том, чтобы Европа была максимально ослаблена», — подчеркнул Шкиряк в эфире телеканала «112 Украина».

Напомним, ранее министерство здравоохранения Каталонии проинформировало о том, что около 38 человек пострадали в результате столкновений между участниками референдума о независимости региона и сотрудниками правоохранительных органов. Согласно предварительным данным, полицейские задействовали резиновые пули.