Идлиб: свободные племена провинции собирают армию против «Джебхат ан-Нусры»

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Идлиб, 1 октября. Местные племена в сирийской провинции Идлиб начали собирать армию, чтобы сражаться с группировкой «Джебхат ан-Нусра»1.

Совет свободных племен провинции Идлиб опубликовал заявление, в котором сообщается, что местные жители не намерены мириться с действиями, совершаемыми боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) и собирают армию для борьбы с данным вооруженным формированием.

По приблизительным оценкам армия может составить до пяти тысяч человек. Ранее сообщалось, что группировка «Джебхат ан-Нусра» вызвала резкую критику со стороны местных племен после нападения на российских военнослужащих в провинции Хама, после чего последовала серия точечных ракетных ударов со стороны ВКС РФ и ВМФ РФ. Были использованы крылатые ракеты «Калибр», сообщает Минобороны РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.