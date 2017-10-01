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Сирия новости 1 октября 16.30: убит командир проасадовского отряда, операции ВКС РФ и ВВС САР в «Акербатском котле»
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    Сирия новости 1 октября 16.30: убит командир проасадовского отряда, операции ВКС РФ и ВВС САР в «Акербатском котле»

    16:30  1 Октября 2017
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    Сирия новости 1 октября 16.30: убит командир проасадовского отряда, операции ВКС РФ и ВВС САР в «Акербатском котле»

    Сирия, 1 октября. Под Дейр эз-Зором был убит один из командиров проасадовского отряда. Населенный пункт Таль Наджар на юго-востоке Дамаска перешел под контроль САА. ВКС РФ и ВВС Сирии продолжают боевые вылеты в «Акербатском котле», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии проводят боевые вылеты к юго-востоку от города Ас-Сухна в Хомсе и на востоке Хамы; наносят авиаудары по объектам ИГ1 в окрестностях Дейр эз-Зора.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции боевиков в районе Восточной Гуты Дамаска; заняли пункт Таль Наджар в юго-восточной части провинции Дамаск; потеряли одного из командиров проасадовского отряда под Дейр эз-Зором.

    «Исламское государство»: подверглось авиаударам ВКС РФ И ВВС Сирии близ Акербата и города Расм Аль-Абд в восточной части Хамы; потеряло троих боевиков к западу от города Ар-Рамади в провинции Аль-Анбар в Ираке.

    «Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам САА близ населенного пункта Стейк на юге провинции Идлиб.

    Курды: освободили 34 мирных жителя в городе Ракка.

    Международная коалиция: продолжает проводить бомбардировки в Ракке.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Военный источник в социальной сети Twitter (ShahbaPress), подконтрольный вооруженной оппозиции, сообщает о новых артиллерийских обстрелах со стороны подразделений САР в районе Восточной Гуты. Под ударами 105-й бригады Сирийской арабской армии (САА) оказались позиции боевиков в районе Сакба, а также вблизи деревни Байт Сава. Тем временем в квартале Айн-Тарма начали работать ВВС Сирии. Местный Twitter-канал (Ghouta_GMC) передает, что сирийские военные самолеты нанесли четыре авиаудара по опорным пунктам исламистов «Джебхат Ан-Нусры»*** и «Файлак Ар-Рахаман». О потерях радикалов никакой информации пока не поступало.

    На юго-востоке региона в Сирийской пустыне возобновилось противостояние между правительственными силами и группировками вооруженной оппозиции. Согласно данным, опубликованным на странице в сети Twitter (SyriaWar2), войска Башара Асада заняли населенный пункт Таль Наджар.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    После недавних попыток террористов «Исламского государства»1 прорвать оборону Сирийской арабской армии (САА) недалеко от трассы Пальмира — Дейр эз-Зор, объединенные силы авиации РФ и Сирии увеличили количество боевых вылетов в данном районе. Как сообщает военный источник в Twitter (1mazennews), союзники нанесли авиаудары по укрепленным пунктам боевиков террористической группировки и их военной технике к юго-востоку от города Ас-Сухна. О потерях со стороны радикалов не сообщалось.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    Продолжаются вооруженные столкновения между боевиками «Исламского государства» и частями правительственной армии в окрестностях административного центра региона. Twitter-канал (M3oata) со ссылкой на новостной портал «Аль-Амак», подконтрольный ИГИЛ1, сообщает о том, что в ходе боев ИГИЛовцами был убит один из командиров проасадовских шиитских отрядов Хасан Аль-Нуайми.

    Между тем российские ВКС вместе с сирийскими ВВС провели воздушную атаку на опорные пункты радикалов в районах Аль-Булел и Аль-Мухасан, передает источник в сети Twitter (1mazennews). Данные о нанесенном террористам уроне формируются.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Оппозиционное информационное агентство Qasioun News сообщает об артиллерийских ударах Сирийской арабской армии (САА) на окраине населенного пункта Стейк в южной части региона недалеко от границы с провинцией Хама. Напомним, на прошлой неделе боевики радикальной организации «Джебхат Ан-Нусра»1 и союзных ей бандформирований провели массированную атаку в районе города Маан на севере Хамы, в результате чего 29 сотрудников военной полиции РФ, осуществлявших наблюдение за выполнением условий перемирия в зоне деэскалации, попали в окружение. Позже они были освобождены благодаря оперативным действиям спецназа Сил Специальных Операций (ССО). После нападения исламистов правительственные силы активизировали боевые действия в Идлибе, территории которого находятся под контролем сил вооруженной оппозиции.

    Провинция Ракка

    Карта военных действий — Ракка

    В административном центре региона не утихают бои между курдскими отрядами и боевиками ИГ. Новостной портал InfoRojava-Kurdistan сообщает о том, что Сирийские демократические силы**** (SDF) освободили 34 мирных жителя, которых террористы «Исламского государства» использовали в качестве живого щита. Напомним, террористическая группировка регулярно прибегает к подобной тактике. Радикалы намеренно выстраивают свои опорные пункты и военные штабы вблизи жилых домов, тем не менее силы западной коалиции это не останавливает: практически ежедневно в результате бомбардировок коалиционной авиации гибнет местное население Ракки.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Согласно информации Twitter-канала (1mazennews), ВКС РФ и ВВС Сирии нанесли авиаудары по военным объектам террористов «Исламского государства» недалеко от освобожденного города Акербат, а также в окрестностях населенного пункта Расм Аль-Абд на востоке Хамы. Данные территории входят в так называемый «Акербатский котел», сформированный при помощи российской авиации. Ранее также сообщалось, что сирийским войскам, прикрываемым с воздуха военными самолетами РФ, заняли населенный пункт Соха в восточной части соседней провинции Хомс.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Военнослужащие вооруженных сил Ирака обнаружили и уничтожили троих радикалов «Исламского государства», которые скрывались в одном из зданий в районе поселения Аль-Вафа, расположенного к западу от города Ар-Рамади. Ранее на этой неделе отряд ИГ совершил нападение на Ар-Рамади, в результате чего обе стороны понесли потери в живой силе и военной технике. Напомним, город был зачищен от ИГИЛовцев в декабре 2015 года. В ходе военной операции по освобождению территорий, оккупированных боевиками ИГ в Аль-Анбаре, недавно под контроль иракской армии также перешли города Анна и Акашат, находящиеся недалеко от границы с территорией Сирии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #курды #ирак #саа #дейр эз-зор #ракка #новости сирии #идлиб #сса #хомс
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    Сирия новости 1 октября 16.30: убит командир проасадовского отряда, операции ВКС РФ и ВВС САР в «Акербатском котле»
    Сирия новости 1 октября 12.30: «Джейш Аль-Ислам» уничтожила танк САА в Гуте, ИГ потеряло город Соха близ Акербата
    Сирия новости 1 октября 07.00: курды приостановили освобождение Ракки; ИГ всеми силами пытается удержать районы в провинции Дейр эз-Зор
    Сирия итоги за сутки на 1 октября 06.00: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре, в Ракке уничтожено 15 террористов ИГ
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