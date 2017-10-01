Косачев объяснил, почему Мадрид должен перестать считать каталонцев сепаратистами

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Москва, 1 октября. Власти Испании должны разговаривать и договариваться с каталонцами, а не считать их сепаратистами, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, комментируя проходящий референдум о независимости в Каталонии.

«Если диалог будет сводиться к выяснению числа и расположения еще не блокированных полицией участков для голосования, — конфликт будет только усугубляться, а у сторонников независимости мятежного региона почва под ногами будет только крепчать», — написал сенатор на своей странице в Facebook.

При этом он напомнил, что государство, являясь основным гарантом и инструментом защиты прав человека, имеет право отстаивать свое право на целостность. Однако, как заметил политик, и народы имеют право на самоопределение, «но не явочным и односторонним порядком, а перед государством, частью которого они являются.

Действовать эти два тезиса могут только в политическом пространстве, то есть до тех пор, пока не наступает фаза насилия, пишет Косачев. Он особо подчеркнул, что Испании и Украине, и всем другим странам с аналогичными проблемами, нужно понимать, что война с собственным населением приведет к распаду, а не укреплению государства.