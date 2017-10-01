Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Весь мир
Полиция считает терактами нападения на полицейского и прохожих в канадском Эдмонтоне
Политика
Косачев объяснил, почему Мадрид должен перестать считать каталонцев сепаратистами
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Косачев объяснил, почему Мадрид должен перестать считать каталонцев сепаратистами

    14:08  1 Октября 2017  /обновлено: 14:15  01 Октября 2017
    30

    Косачев объяснил, почему Мадрид должен перестать считать каталонцев сепаратистами

    Москва, 1 октября. Власти Испании должны разговаривать и договариваться с каталонцами, а не считать их сепаратистами, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, комментируя проходящий референдум о независимости в Каталонии.

    «Если диалог будет сводиться к выяснению числа и расположения еще не блокированных полицией участков для голосования, — конфликт будет только усугубляться, а у сторонников независимости мятежного региона почва под ногами будет только крепчать», — написал сенатор на своей странице в Facebook.

    При этом он напомнил, что государство, являясь основным гарантом и инструментом защиты прав человека, имеет право отстаивать свое право на целостность. Однако, как заметил политик, и народы имеют право на самоопределение, «но не явочным и односторонним порядком, а перед государством, частью которого они являются.

    Действовать эти два тезиса могут только в политическом пространстве, то есть до тех пор, пока не наступает фаза насилия, пишет Косачев. Он особо подчеркнул, что Испании и Украине, и всем другим странам с аналогичными проблемами, нужно понимать, что война с собственным населением приведет к распаду, а не укреплению государства.

    Автор: Алексей Громов
    #косачев #испания #референдум #мадрид
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 106004

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29707

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43741

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        24660

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        9309
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия, итоги недели: двухлетие операции ВКС РФ в САР, переговоры между США и ИГ в Дейр эз-Зоре

        Сирия, итоги недели: двухлетие операции ВКС РФ в САР, переговоры между США и ИГ в Дейр эз-Зоре

        13:43   1 Октября 2017
        601
        КНДР пригрозила Трампу превратить США в «море пламени»

        КНДР пригрозила Трампу превратить США в «море пламени»

        9:43   1 Октября 2017
        2129
        Трамп подписал новый закон о санкциях, которые затрагивают Россию

        Трамп подписал новый закон о санкциях, которые затрагивают Россию

        7:28   1 Октября 2017
        2921
        Два года борьбы: итоги операции ВКС РФ в Сирии

        Два года борьбы: итоги операции ВКС РФ в Сирии

        20:33   30 Сентября 2017
        24866