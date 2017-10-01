Ирак: более двух тысяч семей бежали от боевиков ИГИЛ из Хавиджи

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Хавиджа, 1 октября. После начала военной операции в иракской Хавидже из региона на позиции курдского ополчения пешмерга бежали около двух тысяч семей.

Командование курдского ополчения пешмерга сообщило, что две тысячи семей вынужденных переселенцев бежали из района населенного пункта Хавиджа после начала второй фазы военной операции против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), которая началась в Ираке в минувшую пятницу.

Представители Регионального правительства Иракского Курдистана отметили, что все беженцы получили предметы первой необходимости и продукты питания. Нуждающимся была оказана медицинская помощь.

Ранее премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади заявил о начале второго этапа операции против «Исламского государства»1 в районе Хавиджа, сообщают арабские СМИ.

1 Организация запрещена на территории РФ.