Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Весь мир
Полиция считает терактами нападения на полицейского и прохожих в канадском Эдмонтоне
Общество
Путин подписал указ о президентских грантах для студентов техникумов и колледжей
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин подписал указ о президентских грантах для студентов техникумов и колледжей

    14:00  1 Октября 2017  /обновлено: 14:05  01 Октября 2017
    34

    Путин подписал указ о президентских грантах для студентов техникумов и колледжей

    Москва, 1 октября. Президент России Владимир Путин подписал указ о президентских грантах для учащихся техникумов и колледжей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Размер грантов по-прежнему составит 20 тысяч рублей ежемесячно в течение срока обучения. Как следует из текста указа, получать поддержку учащиеся очной формы обучения техникумов и колледжей, проявившиеся выдающиеся способности, смогут получать, начиная с 2017/2018 учебного года.

    Выделять средства на гранты будут из федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.
     

    Автор: Алексей Громов
    #путин #студенты #гранты #колледжи #техникумы
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 106004

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29707

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43740

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        24660

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        9308
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия, итоги недели: двухлетие операции ВКС РФ в САР, переговоры между США и ИГ в Дейр эз-Зоре

        Сирия, итоги недели: двухлетие операции ВКС РФ в САР, переговоры между США и ИГ в Дейр эз-Зоре

        13:43   1 Октября 2017
        588
        КНДР пригрозила Трампу превратить США в «море пламени»

        КНДР пригрозила Трампу превратить США в «море пламени»

        9:43   1 Октября 2017
        2127
        Трамп подписал новый закон о санкциях, которые затрагивают Россию

        Трамп подписал новый закон о санкциях, которые затрагивают Россию

        7:28   1 Октября 2017
        2920
        Два года борьбы: итоги операции ВКС РФ в Сирии

        Два года борьбы: итоги операции ВКС РФ в Сирии

        20:33   30 Сентября 2017
        24852