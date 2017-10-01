Путин подписал указ о президентских грантах для студентов техникумов и колледжей

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Москва, 1 октября. Президент России Владимир Путин подписал указ о президентских грантах для учащихся техникумов и колледжей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Размер грантов по-прежнему составит 20 тысяч рублей ежемесячно в течение срока обучения. Как следует из текста указа, получать поддержку учащиеся очной формы обучения техникумов и колледжей, проявившиеся выдающиеся способности, смогут получать, начиная с 2017/2018 учебного года.

Выделять средства на гранты будут из федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.

