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Назван топ-10 самых дешевых автомобилей на рынке России
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    Назван топ-10 самых дешевых автомобилей на рынке России

    14:00  1 Октября 2017
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    Назван топ-10 самых дешевых автомобилей на рынке России

    Москва, 1 октября. Российские автоэксперты составили рейтинг из десяти самых дешевых автомобилей, доступных на авторынке в России. В рейтинг вошли автомобили, стоимость которых на момент выпуска с завода не превышает 500 тысяч рублей.

    Все три верхние строчки рейтинга заняли модели от «АвтоВАЗа». На первом месте оказалась Lada Granta в кузове седан — ее цена начинается от 389 900 рублей. Второе место заняла Lada Priora за 399 900 рублей, а на третьем — снова Granta, но уже в кузове «лифтбек» за 419 900 рублей.

    Назван топ-10 самых дешевых автомобилей на рынке России

    В топ-5, как сообщает «Российская газета», оказалась лишь одна модель не из России — на четвертое место в рейтинге сумел прорваться узбекский Ravon R2 за 439 900 рублей, который опередил Lada Kalina, цены на которую начинаются от 440 600 рублей.

    Остальные пять позиций выглядят следующим образом: собираемый в Тольятти Datsun on-DO, цена которого начинается от 442 000 рублей, седан Ravon Nexia от 449 000 руб., седан Brilliance H230 за 459 900 руб., классическая Lada 4x4 за 475 000 руб. и вернувшийся в топ-10 Renault Logan за 479 000 рублей. Как отмечают эксперты, топ-10 стал значительно беднее без Lifan, который экипирован значительно богаче, чем российские модели.

    Автор: Валентин Меликов
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