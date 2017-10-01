США направят к берегам КНДР ударную группу с авианосцем, эсминцем и атомной подлодкой

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Вашингтон, 1 октября. США в октябре направят к восточному побережью Корейского полуострова авианосную ударную группу, в которую войдет атомный авианосец USS «Рональд Рейган» (CVN-76). По словам анонимного источника в Пентагоне, боевой корабль задействуют в совместных учениях с ВМС Южной Кореи.

«Мы ведем консультации с США по плану действий авианосной ударной группой, возглавляемой атомным авианосцем USS Ronald Reagan, для работы в Японском море в районе 15 октября», — сказал собеседник агентства «Ренхап».

Предполагается, что «Рональд Рейган» будет сопровождать боевые корабли, среди которых ракетный крейсер, эсминец и ударная атомная подводная лодка с крылатыми ракетами Tomahawk. В ходе совместных учений американские и южнокорейские военные отработают обнаружение пусков и отслеживание траекторий полетов ракет КНДР, утверждает агентство.

Ранее власти КНДР назвали политику президента США Дональда Трампа приглашением к ядерной катастрофе и пригрозили Вашингтону «морем пламени».