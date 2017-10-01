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Автолюбители из США протестировали советский внедорожник УАЗ-469
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    Автолюбители из США протестировали советский внедорожник УАЗ-469

    13:39  1 Октября 2017
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    Автолюбители из США протестировали советский внедорожник УАЗ-469

    Лос-Анджелес, 1 октября. Американские любители автомобилей опробовали «советский джип» — легендарный внедорожник УАЗ-469 в его классической версии с 2,5-литровым мотором мощностью в 75 л.с., жесткими сиденьями и тентовой крыше. Российский блогер Павел Суслов сделал видео с реакцией американских фанатов техники на суровый советский джип.

    Первое, что поразило американцев — абсолютный аскетизм во внутренней отделке машины — ни мягких сидений, ни кондиционера, кругом жесткие металлические детали, а педаль сцепления, как отметил неслабый с виду американец — «тяжелое».

    «Обычно надо ехать с таким лицом, — изображает автолюбитель злой оскал и бешеную тряску. — Это все из-за сидений. Они такие — это же для армии. Представьте себе, если взять обычную скамейку и обтянуть кожей».

    Автолюбители из США протестировали советский внедорожник УАЗ-469

    Обратили американцы внимание и на тесноту в салоне автомобиля, а наличие у автомобиля штатной лопаты по-настоящему удивило американцев. 

    «Я как будто на танке еду, — удивлялись американцы. — Эта штука сумасшедшая. Чтобы ехать, нужно по-настоящему прикладывать усилия! И чтобы сзади сидеть, тоже нужно приложить усилия!»

    Несмотря на все проблемы, американцы заявили, что им понравилась поездка — только уж слишком она была экстремальной.

    Автор: Валентин Меликов
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