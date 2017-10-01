Лидера группировки «Джебхат ан-Нусра» назвали лжецом и изменником веры

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Идлиб, 1 октября. Лидеры группировки «Лива Шухада аль-Джаб» назвали главаря «Джебхат ан-Нусры» предателем и покинули ряды террористического альянса.

Источник в Сирии сообщает, что командование вооруженного формирования «Лива Шухада аль-Джаб» решило покинуть ряды террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России). Бандформирование действует на севере сирийской провинции Хама и на юге Идлиба.

В официальном заявлении, опубликованном в Глобальной Сети, отмечается, что лидер «Джебхат ан-Нусры» Абу Мухаммад аль-Джулани является лжецом и изменником веры. Главари «Лива Шухада аль-Джаб» считают, что аль-Джулани беспокоят только личные интересы, и он проводит необоснованные чистки в рядах «Ан-Нусры», систематически ликвидируя высокопоставленных членов данной группировки.

Ранее сообщалось, что ряды «Джебхат ан-Нусры» покинули пять вооруженных формирований.

1 Организация запрещена на территории РФ.