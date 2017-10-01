Россия стала мировым лидером по запасу природного газа
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Москва, 1 октября. Россия возглавила рейтинг стран с наибольшими запасами природного газа, обойдя Иран и Катар.
По данным издания Innov.ru, потенциал РФ оценивается в 48,7 трлн кубометров. Занявший второе второе место Иран обладает запасом в 33,6 трлн куб. м, Катар с 24,7 трлн куб. м. расположился на третьей строчке.
В первую пятерку богатых голубых топливом государств вошли также Туркменистан и США с запасами газа в 17,5 и 9,86 триллионов кубометров соответственно.
В десятке оказались также Саудовская Аравия, Ирак, Венесуэла, Нигерия и Алжир.