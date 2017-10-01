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Россия стала мировым лидером по запасу природного газа
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    Россия стала мировым лидером по запасу природного газа

    13:19  1 Октября 2017
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    Россия стала мировым лидером по запасу природного газа

    Москва, 1 октября. Россия возглавила рейтинг стран с наибольшими запасами природного газа, обойдя Иран и Катар.

    По данным издания Innov.ru, потенциал РФ оценивается в 48,7 трлн кубометров. Занявший второе второе место Иран обладает запасом в 33,6 трлн куб. м, Катар с 24,7 трлн куб. м. расположился на третьей строчке. 

    В первую пятерку богатых голубых топливом государств вошли также Туркменистан и США с запасами газа в 17,5 и 9,86 триллионов кубометров соответственно. 

    В десятке оказались также Саудовская Аравия, Ирак, Венесуэла, Нигерия и Алжир.
     

    Автор: Алексей Громов
    #россия #газ #рейтинг #лидер
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