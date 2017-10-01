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Спор Мадрида и Барселоны: чем может закончиться референдум в Каталонии
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    Спор Мадрида и Барселоны: чем может закончиться референдум в Каталонии

    13:27  1 Октября 2017
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    Референдум в Каталонии

    В Барселоне в 10.00 по московскому времени стартовал референдум по административному отделению автономного сообщества Каталония от Испании. Председатель испанского правительства Энрик Мелло уже назвал голосование фарсом, а местная полиция начала изымать урны для голосования. Итоги этого голосования могут привести к независимости региона, сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

    Стало известно, что часть из 2300 избирательных участков остались закрытыми, в настоящее время их блокирует полиция. За час до начала голосования власти Барселоны заявили, что проголосовать можно на любом открытом участке при предъявлении удостоверения личности.

    «Я думаю, что итоги голосования действительно могут привести к независимости Каталонии, потому что если столь массовое стремление людей отделиться от Испании проявляется все больше и больше, то рано или поздно сдерживать его полицейскими будет уже невозможно. Здесь гораздо интересней провести аналогию с тем, что правительства западноевропейских стран, в том числе Испании, проявляли двойные стандарты в международных отношениях. Например, Испания как член НАТО поддержала отделение Косово от Сербии в 1999 году, и теперь Мадрид должен предоставить независимость Каталонии, а, возможно, в будущем и Басконии», — поясняет ситуацию российский эксперт.

    При этом собеседник ФАН задается вопросом: если власти Испании когда-то признали отделение Косово, то почему они не признали итогов референдума в Крыму в 2014 году?. Этот вопрос будет еще более актуальным, если Каталония все же отделится от Испании.

    Каталония

    Тем не менее, Мадрид активно выступает против проведения референдума. Более того, пользователи испанских соцсетей сообщают о перестрелках манифестантов с полицией рядом со школой «Рамон Лул» в Барселоне, где должно было происходить голосование. Протестующие блокировали доступ в колледж, и полиции пришлось применить силу.

    «Да, ситуация серьезная, но такого, как было в Донбассе, явно не будет, хотя я действительно читал сообщения о перестрелках. В Каталонии наблюдается четкое противостояние между местными властями, местными жителями и центральными властями Испании, это совершенно очевидно. Вопрос только в том, дадут ли каталонцам формально изъявить желание отделиться или нет. Вот в чем вопрос. Здесь можно поставить и другие вопросы: в целом, западная коалиция благосклонно относится к референдуму курдов, которые они провели в иракском Курдистане по отделению от Ирака. А почему так произошло? Дело в том, что курдов видят как некий инструмент по переформатированию Ближнего Востока. И если курдам такое право предоставили, то почему тогда не предоставить такое же право каталонцам?», — заключил Безпалько.

    Отметим, сотрудники Минздрава Каталонии сообщают о 38 пострадавших, которые получили незначительные травмы во время стычек с полицией. Тем не менее, голосование продолжается.

    Каталония за отделение от Испании

    Напомним, согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За референдум о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большая часть из них уверена, что голосования должно быть согласовано с официальным Мадридом.

    Автор: Сергей Чемеков
    #каталония #испания #полиция #референдум #мадрид #барселона #голосование #независимость
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