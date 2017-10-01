Минздрав Каталонии сообщил о десятках пострадавших в столкновениях с полицией

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Барселона, 1 октября. По данным министерства здравоохранения Каталонии, в ходе столкновений между полицией и участниками референдума о независимости пострадали не менее 38 человек. Ранее стало известно, что испанская полиция применила резиновые пули в ходе столкновений.

«Экстренные службы оказали помощь 38 пострадавшим в результате столкновений с испанской полицией. 35 из них получили легкие ранения, еще трое — средней тяжести», — сообщил Минздрав Каталонии в Twitter.

#CatalanReferendum This brutal Francoist thuggery, will do more for the cause of Catalan indie than any yes vote. Power to the people✊ pic.twitter.com/9MaadDVOry — David (@DavidJWood2) October 1, 2017

По крайней мере девять пострадавших были доставлены в госпитали с разного рода травмами. Как отмечают наблюдатели, многие участники референдума о независимости не были готовы к жесткой реакции полиции, сейчас в Барселоне и других городах распространяется паника.

Didn't understand it fully before today, but I now see why Catalan wants to be free of Spain.#CatalanReferendum pic.twitter.com/1OH1fWDRPc — Gissur Simonarson (@GissiSim) October 1, 2017

Власти Каталонии обвинили правительство в Мадриде в чрезмерно жестким действиям по отношению к участникам референдума. Полиция Испании ранее объявила, что властям удалось взять под контроль большую часть избирательных участков, изъяв бюллетени и другие материалы, относящиеся к референдуму.