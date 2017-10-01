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Минздрав Каталонии сообщил о десятках пострадавших в столкновениях с полицией
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    Минздрав Каталонии сообщил о десятках пострадавших в столкновениях с полицией

    13:12  1 Октября 2017
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    Минздрав Каталонии сообщил о десятках пострадавших в столкновениях с полицией

    Барселона, 1 октября. По данным министерства здравоохранения Каталонии, в ходе столкновений между полицией и участниками референдума о независимости пострадали не менее 38 человек. Ранее стало известно, что испанская полиция применила резиновые пули в ходе столкновений.

    «Экстренные службы оказали помощь 38 пострадавшим в результате столкновений с испанской полицией. 35 из них получили легкие ранения, еще трое — средней тяжести», — сообщил Минздрав Каталонии в Twitter.

    По крайней мере девять пострадавших были доставлены в госпитали с разного рода травмами. Как отмечают наблюдатели, многие участники референдума о независимости не были готовы к жесткой реакции полиции, сейчас в Барселоне и других городах распространяется паника.

    Власти Каталонии обвинили правительство в Мадриде в чрезмерно жестким действиям по отношению к участникам референдума. Полиция Испании ранее объявила, что властям удалось взять под контроль большую часть избирательных участков, изъяв бюллетени и другие материалы, относящиеся к референдуму.

    Автор: Валентин Меликов
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