«Хезболла» назвала ИГИЛ американским проектом

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Бейрут, 1 октября. Генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что группировка «Исламское государство»1 создана Вашингтоном.

По сообщению лидера ливанского движения «Хезболла» страны мира должны продолжать борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) для того, чтобы полностью избавиться от ее угрозы и наказать ее спонсоров и сторонников.

Насралла подчеркнул, что США стремятся раздробить государства на Ближнем Востоке и установить в регионе свой контроль. Лидер «Хезболлы» особо отметил, что «Исламское государство» создано Вашингтоном для дестабилизации ситуации в данном регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.