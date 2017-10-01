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США направят к берегам КНДР ударную группу с авианосцем, эсминцем и атомной подлодкой
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«Хезболла» назвала ИГИЛ американским проектом
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    «Хезболла» назвала ИГИЛ американским проектом

    12:54  1 Октября 2017
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    «Хезболла» назвала ИГИЛ американским проектом

    Бейрут, 1 октября. Генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что группировка «Исламское государство»1 создана Вашингтоном.

    По сообщению лидера ливанского движения «Хезболла» страны мира должны продолжать борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) для того, чтобы полностью избавиться от ее угрозы и наказать ее спонсоров и сторонников.

    Насралла подчеркнул, что США стремятся раздробить государства на Ближнем Востоке и установить в регионе свой контроль. Лидер «Хезболлы» особо отметил, что «Исламское государство» создано Вашингтоном для дестабилизации ситуации в данном регионе.

    «Хезболла» назвала ИГИЛ американским проектом

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #хезболла #ливан #насралла
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