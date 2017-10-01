Спикер парламента Сирии отметил роль России в сохранении целостности республики

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Дамаск, 1 октября. Новый спикер парламента Сирии Хаммуда ас-Сабаг заявил, что территориальная целостность республики сохраняется в том числе благодаря России.

«Отношения, построенные на взаимоуважении между странами, тесные отношения помогли добиться многого в политическом пути (по урегулированию в САР — ред.) в Астане и Женеве», — цитирует его РИА Новости.

Спикер парламента также отметил поддержку «русских друзей, которая день за днем подтверждала сохранение Сирии единой».

Напомним, З0-го сентября операции ВКС РФ в Сирии исполнилось два года. За это время ими была проделана колоссальная работа в борьбе с международным терроризмом.