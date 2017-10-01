Сирия, итоги недели: двухлетие операции ВКС РФ в САР, переговоры между США и ИГ в Дейр эз-Зоре

1. Двухлетие операции ВКС РФ З0-го сентября операции российских ВКС в Сирии исполнилось два года. За это время ими была проделана колоссальная работа в борьбе с международным терроризмом. По признанию экспертов, боевая авиация РФ смогла сломить ситуацию и нанести колоссальный урон крупнейшим террористическим группировкам — «Исламскому государству» и «Джебхат ан-Нусре» (группировки запрещены в РФ). Подробнее об этом читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН), который был опубликован ранее

Провинция Дамаск В Восточной Гуте в предместьях Дамаска на протяжении всей недели продолжались столкновения между военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) и боевиками исламистских организаций, не присоединившихся к перемирию, — «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Файлак Ар-Рахман». Основные бои разворачивались в пригородах Айн Тарма и Джобар. Согласно информации оппозиционных источников, исламисты, имитируя отступление, заманивали сирийских бойцов в заминированные дома. Так, в результате одного из взрывов погибли около 45 военных САА. В сумме правительственные войска потеряли больше ста солдат, однако данные сведения пока не получили официального подтверждения. В ходе ежедневных артиллерийских и минометных обстрелов радикалы понесли серьезные потери в живой силе. В один из дней были ликвидированы как минимум семь боевиков, передавал местный портал Jobar News. Бои в течение недели также фиксировались в окрестностях Думы. Кроме того, вновь вспыхнули стычки в Западной Гуте — недалеко от населенного пункта Бейт Джинн. В результате противостояния на этом направлении «Джебхат ан-Нусра»1 лишилась контроля над поселком Талят Ад-Даба.

Провинция Хомс Правительственная армия САР и ВКС РФ продолжили вести зачистку территорий внутри «Акербатского котла» от террористов «Исламского государства»1. Благодаря поддержке российской боевой авиации сирийским подразделениям удалось выбить боевиков из нескольких населенных пунктов на северо-востоке провинции. Так, под контроль САА в начале недели перешли поселения Аль-Мукаррам, Раджм Аль-Ишара, Аль-Сафвания и Расм-Сувайд. Ближе к выходным отряды боевиков ИГ1, дислоцирующиеся на восточной окраине региона, активизировали попытки контратак позиций войск САР с целью сдержать натиск правительственных сил на Дейр эз-Зор. Тем не менее, как сообщали военные источники, с помощью российских ВКС сирийские военнослужащие смогли отбить нападения террористов и сохранить все позиции на шоссе Пальмира — Дейр эз-Зор. При этом, однако, в ходе боев недалеко от населенного пункта Хамима были убиты не меньше 15 бойцов ливанской организации «Хезболла», поддерживающей правительство САР в борьбе против террористических группировок. По данным Twitter-канала (@SoonIanr), отряды ИГ1, атаковавшие опорные пункты проасадовских сил, состояли преимущественно из боевиков израильского происхождения.

Провинция Дейр эз-Зор В районе административного центра региона продолжали разворачиваться активные боевые действия. Как передавало агентство Fars News, за последние дни ВКС РФ и сирийская армия освободили от террористов ИГИЛ1 по меньшей мере 44 субъекта провинции, в том числе ключевой город Маадан-Джадид у границы с Раккой. Кроме того, в ходе спецоперации российской авиации и войск САР в окружении сирийских военных оказались порядка 1,5 тысяч боевиков, прибывших из Ирака, передавали представители Минобороны РФ. Между тем продолжается переправа сирийских подразделений на левый берег Евфрата к юго-востоку от Дейр эз-Зора. Активную поддержку в рамках операции по форсированию реки оказывают российские военные специалисты: ими был возведен мост для переброски тяжелой военной техники и личного состава, а также для доставки гуманитарной помощи в освобожденные населенные пункты. В начале недели Министерство обороны России опубликовало кадры авиасъемки, которую вели разведывательные самолеты ВКС РФ. На снимках запечатлены бронемашины американских сил, оставленные без охраны вблизи позиций боевиков «Исламского государства». Таким образом, эти кадры стали новым доказательством связей США и ИГИЛ. Как предполагают в МО России, данный факт может говорить о наличии соглашений между Соединенными Штатами и ИГ по поводу дальнейшего продвижения проамериканских Демократических сил Сирии (SDF) по территории Дейр эз-Зора. Вечером в этот же день 24 сентября представители Минобороны РФ сообщили, что в ходе обстрела со стороны боевиков ИГ в окрестностях административного центра провинции был убит российский военный советник генерал-лейтенант Валерий Асапов. Военнослужащий был посмертно представлен к награде. В России с генералом простились в пятницу на военно-мемориальном кладбище в Мытищах.

Провинция Идлиб После нападения боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» на взвод военной полиции РФ, которая следит за соблюдением перемирия в регионе, российская боевая авиация активизировала бомбардировки позиций «Джебхат ан-Нусры» и ее союзников по террористической коалиции. Ударам ВКС РФ подверглись опорные пункты террористов близ городов Джиср Аш-Шугур, Маарет Ан-Нуман, Саракиб, Мисрин и других населенных пунктов. В результате вылетов были уничтожены десятки боевиков, в том числе несколько высокопоставленных главарей террористического формирования. Также в течение недели были уничтожены оружейные хранилища, укрепления и бензовозы «Тахрир аш-Шам».

Провинция Ракка В старой части города Ракка по-прежнему продолжалось противостояние между боевиками ИГ и курдскими формированиями, действующими при поддержке ВВС международной коалиции во главе с Соединенными Штатами. За неделю в ходе тяжелых столкновений в центральных кварталах административного центра каждая из сторон потеряла больше 50 бойцов. Кроме того, как передавал информационный портал Sour News, в боях в квартале Аль-Кахрубаа были убиты двое военнослужащих вооруженных сил США. При этом в ходе ожесточенных столкновений отрядам SDF удалось занять район Аль-Фуркан, а также здание железнодорожного вокзала и мечеть Имама Навави, сообщал новостной центр Al Manar News. На этой неделе вновь не обошлось также и без жертв среди мирного населения. Авиация США и их союзников регулярно наносит удары по мирным кварталам провинции и ее административного центра. Согласно информации местного источника в сети Twitter (Mohamadothman1o), в результате последних авианалетов ВВС западной коалиции погибли около 30 местных жителей, в том числе дети и женщины.

1 Организация запрещена на территории РФ.