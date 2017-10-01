Ирак: четыре смертника ИГ уничтожены в Анбаре

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Анбар, 1 октября. Правительственные войска Ирака уничтожили четырех смертников «Исламского государства»1 в иракской провинции Анбар.

Представители сил безопасности Ирака сообщают, что четыре смертника террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) пытались проникнуть в населенный пункт Хит провинции Анбар. Местные полицейские своевременно обнаружили злоумышленников и открыли по ним огонь.

В ходе перестрелки были активированы пояса с взрывчаткой, надетые на боевиков. Все террористы ликвидированы, отмечает командование сил безопасности. Информация о жертвах и пострадавших не поступала. Ситуация находится под контролем полицейских подразделений в городе Хит.

1 Организация запрещена на территории РФ.