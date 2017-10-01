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Ирак: четыре смертника ИГ уничтожены в Анбаре
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    Ирак: четыре смертника ИГ уничтожены в Анбаре

    12:43  1 Октября 2017
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    Ирак: четыре смертника ИГ уничтожены в Анбаре

    Анбар, 1 октября. Правительственные войска Ирака уничтожили четырех смертников «Исламского государства»1 в иракской провинции Анбар.

    Представители сил безопасности Ирака сообщают, что четыре смертника террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) пытались проникнуть в населенный пункт Хит провинции Анбар. Местные полицейские своевременно обнаружили злоумышленников и открыли по ним огонь.

    В ходе перестрелки были активированы пояса с взрывчаткой, надетые на боевиков. Все террористы ликвидированы, отмечает командование сил безопасности. Информация о жертвах и пострадавших не поступала. Ситуация находится под контролем полицейских подразделений в городе Хит.

    Ирак: четыре смертника ИГ уничтожены в Анбаре

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #иг #ирак #хит #анбар
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