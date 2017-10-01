Звезда американского футбола Симпсон досрочно вышел из тюрьмы

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Лас-Вегас, 1 октября. 70-летний бывший профессиональный игрок в американский футбол и киноактер О. Джей Симпсон вышел на свободу, будучи помилованным. Известный некогда спортсмен покинул стены исправительного учреждения в штате Невада.

Симпсон провел около восьми с половиной лет в тюрьме, после того как в 2008 году был приговорен судом за попытку вооруженного ограбления двух торговцев спортивными регалиями. С пистолетом в руке и в сопровождении еще пятерых человек Симпсон требовал от торговцев «вернуть ему его награды» в комнате одного из отеле в Лас-Вегасе. Его приговорили к 33 годам тюремного заключения, однако он отсидел лишь часть срока.

Ранее в 1994 году экс-футболист стал фигурантом одного из самых скандальных судебных дел в истории Америки, после того, как были убиты его жена и ее предполагаемый любовник, а Симпсон попытался бежать от полиции. Позже гражданский суд признал его виновным и приговорил к штрафу в 33,5 млн долларов в пользу родственников убитых, однако других последствий для спортсмена не было.