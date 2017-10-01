Страшный удар по армии: украинские СМИ подсчитали ущерб из-за пожара под Винницей

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Киев, 1 октября. Украинские СМИ сообщили о «страшном ударе» по ВСУ в результате пожара и взрыва боеприпасов на складах под Винницей. Сумма ущерба, по данным газеты «Зеркало недели», оценивается как минимум в 600 миллионов долларов.

В публикации говорится, что потери от взрывов превышают «весь объем поставок снарядов и мин из арсенала за четыре года войны». Автор утверждает, что все уничтоженные снаряды в условиях минских ограничений могли бы закрыть потребности всего фронта АТО. Кроме того, по его словам, нанесен огромный удар и по боевой подготовке киевских силовиков. Бездарно потерянные мины снаряды могли перекрыть потребность в боеприпасах для стрельб ВСУ на несколько лет.

Газета при этом особо подчеркнула, что новых снарядов на Украине нет, а закупки за рубежом минимальны: из-за высокой стоимости они почти не проводятся. При этом сотни тысяч снарядов, уничтоженных в результате ЧП под Винницей, были одни из самых востребованных в армии.

«Теперь нормы на обеспечение боевой подготовки, несомненно, будут урезаны еще больше», — сетует издание.

