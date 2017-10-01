Шойгу поздравил военнослужащих с Днем Сухопутных войск

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Москва, 1 октября. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военных и ветеранов с Днем Сухопутных войск, сообщает военное ведомство РФ.

В своем поздравлении Шойгу отметил, что славные традиции фронтовиков сейчас продолжает нынешнее поколение военнослужащих, которое успешно осваивает самое современное вооружение и боевую технику. Военнослужащие совершенствуют свое профессиональное мастерство и боевую выучку.

Сергей Шойгу отметил вклад сухопутных войск в победу в Великой Отечественной войне и особо подчеркнул, что наши ветераны являются примером для офицеров и солдат.

Ранее телеканал «Подмосковье 360» сообщил, что приказом Шойгу абитуриентка из Перми была зачислена в летное училище сверх нормы.