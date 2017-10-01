Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Общество
США направят к берегам КНДР ударную группу с авианосцем, эсминцем и атомной подлодкой
Россия
Шойгу поздравил военнослужащих с Днем Сухопутных войск
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Шойгу поздравил военнослужащих с Днем Сухопутных войск

    12:23  1 Октября 2017
    30

    Шойгу поздравил военнослужащих с Днем Сухопутных войск

    Москва, 1 октября. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военных и ветеранов с Днем Сухопутных войск, сообщает военное ведомство РФ.

    В своем поздравлении Шойгу отметил, что славные традиции фронтовиков сейчас продолжает нынешнее поколение военнослужащих, которое успешно осваивает самое современное вооружение и боевую технику. Военнослужащие совершенствуют свое профессиональное мастерство и боевую выучку.

    Сергей Шойгу отметил вклад сухопутных войск в победу в Великой Отечественной войне и особо подчеркнул, что наши ветераны являются примером для офицеров и солдат.

    Ранее телеканал «Подмосковье 360» сообщил, что приказом Шойгу абитуриентка из Перми была зачислена в летное училище сверх нормы.

    Шойгу поздравил военнослужащих с Днем Сухопутных войск

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сергей шойгу #москва #вс рф
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 105978

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29701

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43730

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        24624

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        9302
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        КНДР пригрозила Трампу превратить США в «море пламени»

        КНДР пригрозила Трампу превратить США в «море пламени»

        9:43   1 Октября 2017
        2063
        Трамп подписал новый закон о санкциях, которые затрагивают Россию

        Трамп подписал новый закон о санкциях, которые затрагивают Россию

        7:28   1 Октября 2017
        2735
        Два года борьбы: итоги операции ВКС РФ в Сирии

        Два года борьбы: итоги операции ВКС РФ в Сирии

        20:33   30 Сентября 2017
        24634
        Опубликовано видео ударов ВКС РФ по боевикам «Джебхат ан-Нусры» и ИГ в Сирии

        Опубликовано видео ударов ВКС РФ по боевикам «Джебхат ан-Нусры» и ИГ в Сирии

        16:59   30 Сентября 2017
        16606