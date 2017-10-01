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Общество
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Общество
Британские СМИ испугались нового оружия России: Оно «мощнее ядерной бомбы»
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    Британские СМИ испугались нового оружия России: Оно «мощнее ядерной бомбы»

    12:24  1 Октября 2017
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    Британские СМИ испугались нового оружия России: Оно «мощнее ядерной бомбы»

    Лондон, 1 октября. Разрабатываемое Россией радиоэлектронное оружие станет «мощнее ядерной бомбы» и сможет выводить из строя армии. Об этом пишет британский таблоид Daily Star.

    Автора статьи больше всего впечатлила мощная электромагнитная ракета «Алабуга», якобы способная отключить все ракетные боеголовки и бортовые системы связи воздушных судов противника в радиусе 3,5 км благодаря СВЧ-излучению. По данным таблоида, российской ракете по силам заблокировать автоматику танков и взрывать снаряды внутри их орудийной башни.

    Если верить Daily Star, «Алабуга» может найти солдат, прячущихся под землей на глубине до 100 м. Такое оружие, как утверждает таблоид, могут разместить на новейших истребителях.

    В издании опасаются и машин дистанционного разминирования «Листва», а точнее их способности обезвреживать на расстоянии взрывные устройства. 

    Автор: Борис Любимов
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