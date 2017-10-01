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Общество
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Происшествия
Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Ростовской области
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    Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Ростовской области

    13:22  1 Октября 2017
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    Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Ростовской области

    Ростов-на-Дону, 1 октября. После ликвидации сильного пожара в одном из частных домов в ростовском селе Средний Егорлык были обнаружены тела трех человек — двух мужчин и женщины. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа, выясняются причины возгорания.

    «В ночь на воскресенье в селе Средний Егорлык после ликвидации возгорания в индивидуальном жилом доме с саманными стенами при разборе завалов обнаружены тела троих человек», — сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

    Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 1.12 утра по Москве в воскресенье. Пожар был ликвидирован спустя полчаса, после чего начался разбор завалов.

    «Первый погибший — мужчина 1984 года рождения  — обнаружен в 2.25. В 6.28 на месте пожара обнаружено тело второго погибшего, в 08.12 по московскому времени  — третье тело», — сообщили в МЧС.

    Автор: Валентин Меликов
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