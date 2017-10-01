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Сирия, 1 октября. Боевики «Джейш Аль-Ислам»***** уничтожили танк САА в Восточной Гуте Дамаска. САА и ВКС РФ освободили город Соха в «Акербатском котле». В результате авиаударов коалиции США погибли 11 мирных жителей в городе Абу Кемаль в Дейр эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: уничтожили военную технику ИГ1 в «Акербатском котле» на востоке провинции Хомс.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли танк Т-72 в столкновениях с «Армией Ислама» на северо-востоке Дамаска; ведут бои с «Файлак Ар-Рахман» в районе Айн-Тарма в Восточной Гуте.

«Исламское государство»: утратило город Соха к юго-западу от Акербата в провинции Хомс; потеряло четверых террористов-смертников в городе Хит на западе провинции Аль-Анбар в Ираке.

«Тахрир Аш-Шам»: противостоит САА в южной части провинции Даръа; потеряла шариатского судью в результате нападения неизвестных боевиков в городе Идлиб.

«Джейш Аль-Ислам»: возобновила столкновения с САА близ населенного пункта Хош Ад-Давахира в Восточной Гуте.

Курды: завершили подготовку новых бойцов к северу от Алеппо.

Международная коалиция: нанесла авиаудары по городам Аль-Маядин и Абу-Кемаль к юго-востоку от Дейр эз-Зора, погибли мирные жители.

Провинция Дамаск

Военный источник в социальной сети Telegram (SRNN2011) сообщает о новых вооруженных столкновениях между Сирийской арабской армией (САА) и антиправительственным формированием «Файлак Ар-Рахман» в районе Айн-Тарма в Восточной Гуте Дамаска. Кроме того, правительственные войска возобновили боевые действия против радикалов группировки «Джейш Аль-Ислам» вблизи населенного пункта Хош Ад-Давахира. По информации оппозиционного Twitter-канала (AllyOfTruth), в результате удара, нанесенного радикалами «Армии Ислама» из ракетной установки, был уничтожен танк Т-72 армии Башара Асада.

Провинция Алеппо

55 новых бойцов завершили обучение в тренировочном лагере Отрядов народной самообороны (YPG) в городе Шейш Месхуд севернее Алеппо и готовы вступить в ряды Сирийской демократической армии, сообщает Twitter-канал (AfarinMamosta). Напомним, курдские подразделения в регионе ведут борьбу с силами Сирийской свободной армии** (ССА), выступающей при поддержке со стороны Турции. Боевики не раз заявляли о скором начале новой антикурдской военной операции под названием «Меч Евфрата».

Провинция Хомс

Сирийские войска при поддержке со стороны российской авиации продолжают зачистку от террористов «Исламского государства»1 «Акербатского котла». Согласно данным агентства новостей Al Masdar News, радикалы террористической группировки утратили контроль над еще одним населенным пунктом. Сообщается, что был освобожден город Соха, расположенный юго-западнее Акербата. Кроме того, ИГИЛовцы лишились двух ракетных установок и двух минометов в результате авианалетов ВКС РФ. Информация о потерях со стороны боевиков в живой силе в данный момент уточняется. Правительственные подразделения уже начали укреплять свои позиции в окрестностях населенного пункта.

Провинция Дейр эз-Зор

Информационный портал Euphrates Post сообщает о боевых вылетах военных самолетов международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки, на юго-востоке провинции в районе города Абу Кемаль. В результате авиаударов по меньшей мере 11 местных жителей были убиты, десятки получили ранения. Кроме того, авианалету западного альянса подвергся населенный пункт Аль-Маядин. Коалиционная авиация провела бомбардировку вблизи нефтяного месторождения Аль-Омар, что привело к возгоранию и взрыву, передает военный источник в соцсети Twitter (IvanSidorenko1).

Провинция Даръа

Согласно информации Twitter-канала (abode125), отмечаются перестрелки между радикалами группировки «Джебхат Фатх Аш-Шам»1*** и силами Сирийской арабской армии (САА) в южных районах административного центра региона. Кроме того, как сообщает военный источник в Telegaram (SRNN2011),правительственные подразделения открыли огонь по опорным пунктам исламистов на окраине населенного пункта Ибта к северу от Даръа. Напомним, в провинциях Даръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда действует режим прекращения огня между частями армии САР и отрядами так называемой «умеренной оппозиции», тем не менее «Джебхат Ан-Нусра»1 в их число не входит.

Провинция Идлиб

Как передает Twitter-канал (ABU3RNH), шариатский судья группировки «Джебхат Ан-Нусра» по имени Сурак Аль-Макки был застрелен неизвестными боевиками в масках в столице провинции. Пока неясно, какая из антиправительственных организаций ответственна за нападение. Местные источники полагают, что радикалы принадлежали либо к числу исламистов формирования «Ахрар Аш-Шам», противостоящей «Джебхат Фатх Аш-Шам» в регионе, либо являлись членами одной их «спящих ячеек» «Исламского государства».

Провинция Хасака

Возобновившились столкновениях между Сирийскими демократическими силами, поддерживаемыми Соединенными штатами Америки, и радикалами «Исламского государства» в южной части провинции. Оппозиционный военный источник в социальной сети Twitter (Rodikurdi4) сообщает о том, что в ходе ожесточенных боев террористам удалось захватить населенный пункт Ас-Саад на линии соприкосновения сил ИГИЛ1 и курдов. Тем не менее курдские источники данные сведения пока не подтверждали.

Ирак

Информационное агентство Iraqi News сообщает о том, что в городе Хит, расположенном в западной части провинции Аль-Анбар, были уничтожены четыре террориста-смертника «Исламского государства». Боевиков удалось ликвидировать прежде чем они успели активировать на себе взрывное устройство. Напомним, накануне радикалы террористической группировки также провели теракт в населенном пункте, в результате чего был убит один из военнослужащих правительственной армии Ирака, еще трое солдат получили ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)