Должникам смягчили ограничения на выезд из России

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Москва, 1 октября. В России вступил в силу закон, ускоряющий снятие ограничения на выезд за границу должников. Теперь снимать ограничения сможет судебный пристав-исполнитель при директоре Федеральной службы судебных приставов в Москве. Происходить это будет в течение 24 часов после отражения информации об оплате задолженности.

По словам замдиректора ФССП Ольги Помигаловой, после этого информация о снятии ограничения будет направляться в Пограничную службу ФСБ. Как подчеркнула она в комментарии ТАСС, делать это будут в незамедлительном порядке по защищенным каналам связи.

Помимо этого, с сегодняшнего дня изменилась и минимальная сумма долга, при которой к должнику может быть применено ограничение выезда. Теперь его размер равен 30 тыс. рублей. Однако порог долга по алиментам или возмещению вреда остался на уровне 10 тыс. рублей.

На сегодняшний день около 1,6 млн россиян находятся под запретом на выезд из задолженностей. При этом каждый четвертый из них - должник по алиментам.

