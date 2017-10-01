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Труп мужчины нашли рядом со станцией метро «Чкаловская» в Петербурге
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    Труп мужчины нашли рядом со станцией метро «Чкаловская» в Петербурге

    12:02  1 Октября 2017
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    Труп мужчины нашли рядом со станцией метро «Чкаловская» в Петербурге

    Санкт-Петербург, 1 октября. На крыше пристройки в районе станции петербургского метро «Чкаловская» обнаружили тело мужчины с признаками, характерными для падения с большой высоты.

    Предварительно установлено, что мужчина упал с крыши дома и получил смертельные травмы. Его личность и все обстоятельства случившегося сейчас выясняются, передает «Политэксперт».

    «Мужчина упал с крыши, много крови м.Чкаловская», — пишут пользователи группы «ДТП и ЧП| Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

    Добавим, ранее в Северной столице было совершено убийство 25-летнего молодого человека. В совершении преступления заподозрили его отца.

    Автор: Борис Любимов
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