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Якутск остался без света из-за пожара на ГРЭС
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    Якутск остался без света из-за пожара на ГРЭС

    12:06  1 Октября 2017
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    Якутск остался без света из-за пожара на ГРЭС

    Якутск, 1 октября. «Технологический хлопок» в трансформаторной подстанции на одной из ГРЭС в Якутске привел к возгоранию масла и пожару на электростанции. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Якутии.

    «В результате хлопка на трансформаторной подстанции на территории ГРЭС возник пожар на площади порядка 70 квадратных метров. Возгорание уже локализовано», — сообщили РИА Новости источники в МЧС.

    В результате пожара Якутск был частично обесточен. Позже пресс-служба ГУ МЧС по Республике Якутия подтвердило сообщение о возгорании и ликвидации пожара. Как сообщили в МЧС, хлопок и возгорание произошли в здании, где расположен резервный источник питания систем станции.

    Электропитание ГРЭС было отключено при срабатывании аварийной защиты. Погибших и пострадавших в результате инцидента не было. Сейчас спасатели вместе с сотрудниками станции устанавливают причины хлопка и возгорания.

     

    Автор: Валентин Меликов
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