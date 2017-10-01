Якутск остался без света из-за пожара на ГРЭС

В Избранное

Якутск, 1 октября. «Технологический хлопок» в трансформаторной подстанции на одной из ГРЭС в Якутске привел к возгоранию масла и пожару на электростанции. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Якутии.

«В результате хлопка на трансформаторной подстанции на территории ГРЭС возник пожар на площади порядка 70 квадратных метров. Возгорание уже локализовано», — сообщили РИА Новости источники в МЧС.

Якутск полностью обесточен после взрыва и пожара на ГРЭС-2. Аварийная система отрубила подачу тока в город. pic.twitter.com/NrlXEuoB95 — ❝ОВОД❞ ???? (@engineer_37) October 1, 2017

В результате пожара Якутск был частично обесточен. Позже пресс-служба ГУ МЧС по Республике Якутия подтвердило сообщение о возгорании и ликвидации пожара. Как сообщили в МЧС, хлопок и возгорание произошли в здании, где расположен резервный источник питания систем станции.

Электропитание ГРЭС было отключено при срабатывании аварийной защиты. Погибших и пострадавших в результате инцидента не было. Сейчас спасатели вместе с сотрудниками станции устанавливают причины хлопка и возгорания.