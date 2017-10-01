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Донбасс: ВСУ за сутки 36 раз обстреляли населенные пункты ДНР
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    Донбасс: ВСУ за сутки 36 раз обстреляли населенные пункты ДНР

    12:46  1 Октября 2017
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    Донбасс: ВСУ за сутки 36 раз обстреляли населенные пункты ДНР

    Донецк, 1 октября. Командование ДНР сообщило о новых нарушениях нового «школьного» перемирия со стороны ВСУ в Донбассе. Оно начало действовать на юго-востоке Украины с полуночи 25 августа. 

    По данным оперативного командования Донецкой народной республики, за минувшие сутки киевские силовики 36 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам силовиков подверглись 17 населённых пунктов республики. При этом огонь ВСУ вели из артиллерии, минометов, танков, гранатометов и стрелкового оружия.

    В результате ранения получил мирный житель Петровского района Донецка. Кроме того, повреждения получили три домостроения.
     

    Автор: Алексей Громов
    #днр #всу #донбасс #обстрелы #силовики
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