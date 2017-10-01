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Путин заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений России и КНР
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    Путин заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений России и КНР

    12:00  1 Октября 2017
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    Путин заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений России и КНР

    Москва, 1 октября. Президент РФ Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпину с 68-й годовщиной образования страны, высоко оценив развитие сотрудничества двух государств. Поздравительную телеграмму российского лидера опубликовала пресс-служба Кремля.  

    В своем обращении Путин отметил, что за последние десятилетия Китаю удалось добиться поистине грандиозных успехов. По мнению президента России, социально-экономическое развитие КНР идет по ускоренному пути, а страна играет важнейшую роль в решении актуальных проблем региональной и глобальной повестки дня.

    Отдельно Путин сказал о развитии российско-китайских отношений. По его словам, они вышли на «беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего доверительного партнерства и стратегического взаимодействия».

    Кроме того, президент России напомнил о договоренностях, достигнутых по итогам последних встреч с председателем КНР в Москве и Сямэне. Их реализация, как заметил Путин, будет способствовать дальнейшему наращиванию двустороннего политического диалога и плодотворного сотрудничества России и КНР. 
     

    Автор: Алексей Громов
    #путин #си цзиньпин #россия #китай
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