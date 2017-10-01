Появились фото и видео первого российского кабриолета «Крым»

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Москва, 1 октября. В России представили первый отечественный кабриолет «Крым», собранный студентами и аспирантами МГТУ имени Баумана из запчастей Lada. Фото родстера уже появились в соцсетях.

Как утверждают разработчики, под капотом российского кабриолета двигатель мощностью 106 лошадиных сил и объемом 1,6 литров. «Крым» способен разогнаться до 100 км/ч за 8,5 секунд, его максимальная скорость — 200 км/ч. Известно, что основные узлы и агрегаты были позаимствованы у автомобиля Lada Kalina.

Как передает «Ньюинформ», серийное производство автомобиля планируют начать в ближайшие два года. В продажу модель поступит по цене примерно 650 тыс. рублей.