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Боец армии ДНР с позывным «Кипиш» рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей о ситуации в районе линии фронта под Докучаевском, школьном перемирии для детей и вербовке со стороны СБУ.

По словам военнослужащего, против армии ДНР в районе Докучаевска в настоящее время выступают солдаты 28-й и 92-й бригад ВСУ, а также около двухсот добровольцев из батальонов «Азов» и «Правый сектор»1 (запрещенная в России группировка — прим. ред.). Последние, помимо крупнокалиберного вооружения, активно используют снайперские винтовки иностранного производства.

«В основном кидают «навесом» из крупнокалиберного оружия по населению, по позициям не бьют. Иногда постреливают из СПГ. Когда было хлебное перемирие, они тут поля жгли — из ПТУРов работали. Вот тут недалеко женщину ранило осколками. По радиоперехватам мы слышали об их отношении к этой войне — они сюда как на сафари приезжают», — поясняет «Кипиш».

Боец ДНР также подчеркнул, что на линии разграничения действуют наемники, которых Киев специально завозит для обучения и пристрелки. В основном это «кочующие» вдоль всего фронта снайперы: судя по манере стрельбы, работают те же самые бойцы, которые до этого пристреливались в районе авдеевской промзоны.

«Они на нас учатся, так сказать», — горько посмеивается военнослужащий ВС ДНР.

Вот только такое обучение слишком дорого обходится — за него приходится расплачиваться чужими жизнями.

«Это война олигархов: здесь стоит «Азов», «Правый сектор»… ВСУшники, например, вообще не стреляют — они соблюдают режим тишины, а на провокации мы не ведемся. Стреляют бойцы из этих батальонов. У них недели две назад была какая-то комиссия, и они усердно БК (боекомплекты — прим. ред.) расстреливали. Из танка были выстрелы, хотя было перемирие; 120-е минометы работали», — вспоминает «Кипиш».

В начальный период школьного перемирия помимо традиционных звонков в учебных заведениях, дети слушали и другие, не менее привычные звуки — противник открывал огонь из «Утесов» (НСВ-12,7 «Утес» — советский крупнокалиберный пулемет — прим. ред.) по жилому массиву. Недалеко от линии соприкосновения — школа, поэтому очень часто попадало и по ней.

Люди, уставшие от тянущейся уже третий год войны, все время спрашивают ребят на линии фронта, когда же они пойдут в наступление, чтобы противник почувствовал на себе, каково это все терпеть и наблюдать по два-три беспилотника в небе за ночь. Но минский формат запрещает такое развитие событий.

«Когда ОБСЕ приезжает к ним, они даже не позиции не вылазят. Мы тут по радиоперехвату узнали, что к ним недавно приезжали журналисты — теперь понятно, отчего они так усердно нас тогда вытаскивали на провокации. Но мы не ведемся — весь личный состав проинструктирован о строгом соблюдении режима тишины», — говорит военный.

Тем не менее, оружие и обстрелы — это еще не все, чем может досаждать противник. Активно в последнее время работает и вербовка СБУ — местные жители зачастили с жалобами на них.

«Некоторые наши жители ездят получать пенсию на Украину. И очень много людей жалуются на то, что их держат на посту по четыре-семь часов, заставляя докладывать, сколько нас тут, где мы стоим, куда передвигаемся и прочее. По большей части СБУ пытается работать с молодежью и стариками — предлагают деньги за работу», — рассказывает Кипиш.

И все же люди слишком любят свою родную землю, чтобы направлять на нее оружие своими неосторожными фразами. Иногда жителям республики приходится стоять по несколько часов на украинском КПП, чтобы получить возможность вернуться домой. Любовь к Родине сильнее любых предложенных денег.

1 Организация запрещена на территории РФ.