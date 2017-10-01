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Испанская полиция выломала дверь на участке, где должен проголосовать глава Каталонии
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    Испанская полиция выломала дверь на участке, где должен проголосовать глава Каталонии

    11:18  1 Октября 2017  /обновлено: 11:24  01 Октября 2017
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    Испанская полиция выломала дверь на участке, где должен проголосовать глава Каталонии

    Мадрид, 1 октября. Гражданская гвардия Испании кувалдой выломала дверь на избирательном участке, где должен был проголосовать на референдуме о независимости Каталонии глава автономного сообщества Карлес Пучдемон. Об этом пишет газета «Периодико».

    Лидер Каталонии должен был подъехать к участку к 9.30 по местному времени, спустя полчаса после начала голосования. Представители гражданской гвардии выломали дверь участка и проникли внутрь. Правоохранители также ищут по всей Каталонии касающиеся референдума материалы и изымают их. Закрываются избирательные участки.

    Испанская полиция выломала дверь на участке, где должен проголосовать глава Каталонии

    За час до начала голосования власти Каталонии объявили, что каждый местный житель может отдать свой голос на любом открытом участке при предъявлении удостоверения личности. Как передает Телеканал 360, часть участков ранее закрыли в связи с постановлением испанского руководства, однако некоторые пункты еще работают.

    Автор: Борис Любимов
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