Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Общество
Должникам смягчили ограничения на выезд из России
Политика
В Совфеде назвали глупостью и абсурдом санкции Трампа в гуманитарной сфере
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Совфеде назвали глупостью и абсурдом санкции Трампа в гуманитарной сфере

    11:38  1 Октября 2017
    40

    В Совфеде назвали глупостью и абсурдом санкции Трампа в гуманитарной сфере

    Москва, 1 октября. Подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о запрете финансирования программ по культурному и образовательному обмену между Россией и США свидетельствует о том, что в Вашингтоне либо не заинтересованы в нормализации отношений с Москвой, либо не вполне понимают, к каким именно последствиям может привести такой шаг.

    Идея распространить санкции на гуманитарную сферу выглядит «недальновидной, глупой и абсурдной», заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, подчеркнув, что именно молодежные, образовательные и культурные контакты в перспективе дают возможность достичь взаимопонимания между странами.

    В Совфеде назвали глупостью и абсурдом санкции Трампа в гуманитарной сфере

    «Сейчас президент США фактически воспроизводит линию своего предшественника, пытаясь сделать санкции всеохватывающими и глобальными. Это говорит о том, что он либо не заинтересован в нормализации наших отношений, либо не сильно глубоко вдаётся в детали и подписывает те документы, которые ему приносят», — заявил Косачев в беседе с RT.

    В Совфеде назвали глупостью и абсурдом санкции Трампа в гуманитарной сфере

    Между тем, уверен сенатор, глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон занимает менее жесткую позицию, чем конгресс США — это позволяет надеяться, что действовать в Госдепе будут по менее жесткому сценарию.

    Автор: Валентин Меликов
    #косачев
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 105954

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29698

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43719

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        24607

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        9296
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        КНДР пригрозила Трампу превратить США в «море пламени»

        КНДР пригрозила Трампу превратить США в «море пламени»

        9:43   1 Октября 2017
        1958
        Трамп подписал новый закон о санкциях, которые затрагивают Россию

        Трамп подписал новый закон о санкциях, которые затрагивают Россию

        7:28   1 Октября 2017
        2556
        Два года борьбы: итоги операции ВКС РФ в Сирии

        Два года борьбы: итоги операции ВКС РФ в Сирии

        20:33   30 Сентября 2017
        24535
        Опубликовано видео ударов ВКС РФ по боевикам «Джебхат ан-Нусры» и ИГ в Сирии

        Опубликовано видео ударов ВКС РФ по боевикам «Джебхат ан-Нусры» и ИГ в Сирии

        16:59   30 Сентября 2017
        16582