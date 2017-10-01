В Совфеде назвали глупостью и абсурдом санкции Трампа в гуманитарной сфере

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Москва, 1 октября. Подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о запрете финансирования программ по культурному и образовательному обмену между Россией и США свидетельствует о том, что в Вашингтоне либо не заинтересованы в нормализации отношений с Москвой, либо не вполне понимают, к каким именно последствиям может привести такой шаг.

Идея распространить санкции на гуманитарную сферу выглядит «недальновидной, глупой и абсурдной», заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, подчеркнув, что именно молодежные, образовательные и культурные контакты в перспективе дают возможность достичь взаимопонимания между странами.

«Сейчас президент США фактически воспроизводит линию своего предшественника, пытаясь сделать санкции всеохватывающими и глобальными. Это говорит о том, что он либо не заинтересован в нормализации наших отношений, либо не сильно глубоко вдаётся в детали и подписывает те документы, которые ему приносят», — заявил Косачев в беседе с RT.

Между тем, уверен сенатор, глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон занимает менее жесткую позицию, чем конгресс США — это позволяет надеяться, что действовать в Госдепе будут по менее жесткому сценарию.